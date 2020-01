Kljub ohladitvi in padavinam omembe vredne snežne odeje ni pričakovati nikjer

Nad nami se že več kot tri tedne zadržuje območje visokega zračnega tlaka s stabilnim vremenom. Zaradi obsežnega anticiklona nad južno polovico Evrope se cikloni z izrazitejšimi frontami usmerjajo bolj severno, kot je to običajno, in en za drugim Skandinaviji prinašajo oblačno in vetrovno vreme s padavinami, hkrati pa tudi zelo visoke temperature za ta čas. V manjšem norveškem mestu Sunndalsora so tako že na začetku meseca izmerili zelo nenavadnih 19 stopinj Celzija, kar je celo dve stopinji več, kot je tu povprečna popoldanska temperatura v poletnem času. Omenjeni kraj leži na robu fjorda, ki je obdan z visokimi gorami, topel veter, ki piha iznad Atlantika, pa se ob spustu čez strma pobočja še dodatno ogreje, kar je tudi glavni razlog za tako visoke temperature na tem območju.

Polarna fronta, ki predstavlja mejo med polarnim zrakom in občutno toplejšim zrakom zmernih geografskih širin, je torej v zadnjih tednih pomaknjena visoko na sever stare celine, kar tudi Sloveniji ne prinaša prave zime. Sicer temperature po nižinah zaradi pogoste inverzije v zadnjih treh tednih ne odstopajo bistveno od dolgoletnega povprečja, povsem drugače pa je v hribih, kjer se bo prva polovica januarja uvrstila med najtoplejše do zdaj. Toplo vreme zaznamuje tudi padavinska suša in pomanjkanje snega, saj se omembe vredna snežna odeja začenja šele na nadmorski višini okoli 1800 metrov ali še višje. Takšne so bile razmere pred nekaj dnevi na Peci: