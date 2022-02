Ljubljanski policisti kljub napovedani akciji imeli polne roke dela

Policisti so znova obravnavali večje število nesreč, med njimi šest s telesnimi poškodbami in nesrečo, v kateri je udeleženka umrla. Še dve nesreči s telesnimi poškodbami sta se zgodili ponoči. Trije povzročitelji so bili pod vplivom alkohola. Neprilagojena hitrost je še vedno eden glavnih vzrokov prometnih nesreč, posledice pa so lahko usodne.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 01:46 audio-control-play-line Dan na cestah PU Ljubljana 00:22 audio-control-play-line Prehitra vožnja icon-chevron-left icon-chevron-right