Kljub pijani vožnji je sodišče Peroši in Maleniću že vrnilo vozniška izpita

Nekdanji koprski podžupan Patrik Perošaje prejšnje poletje hudo vinjen zapeljal na avtocesto in z vožnjo v napačno smer kar 20 kilometrov ogrožal ostale voznike, ki so pravilno vozili od Nanosa proti Kozini. Ko so ga policisti naposled le ustavili, je napihal kar 1,9 promila. Vendar pa ima Peroša vozniški izpit že nazaj v rokah.

Njegov odvetnik je namreč potrdil, da mu je uspelo prepričati sodišče, da se Peroši izpit začasno vrne do dokončanja postopka, ki so ga obravnavali le kot prekršek.Saša Jevšnik Kafol z Agencije za varnost prometa je pojasnila, da lahko sodišče to naredi s posebnim razlogom, "na podlagi zdravniškega spričevala, posebnih okoliščin, osebnosti, nekih dodatnih ugotovitev".