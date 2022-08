Kljub ponovni uvedbi okoljskih dajatev cene goriva verjetno navzdol

Bomo gorivo znova točili po nekoliko nižjih cenah? Cena nafte na svetovnih trgih namreč pada in je že dosegla februarsko ceno, torej ceno pred rusko-ukrajinsko vojno. Nižje cene pogonskih goriv imajo že na Hrvaškem, pri nas pa lahko nekaj centov cenejši dizel in bencin najverjetneje pričakujemo prihodnji teden, ocenjujejo strokovnjaki. In to kljub temu, da je vlada znova uvedla okoljske dajatve in da so znova višje tudi marže.

Julijski vladni ukrepi proti strmi rasti cen goriva na avtocestah: ukinitev okoljskih dajatev in pozivi trgovcem, da zmanjšajo marže. "Želimo, da naftni trgovci prilagajajo svojo maržo, kljub temu da ni regulirana. Če se to ne bo zgodilo, bomo posegli tudi po regulaciji na avtocestnem križu," je junija dejal infrastrukturni minister Bojan Kumer. Marže je od vseh trgovcev znižal le Petrol. Vlada cen kljub temu ni regulirala, kot ugotavljajo zdaj, pa so se ušteli tudi pri okoljskih dajatvah, ki jih bodo, ker denarja primanjkuje v Ekoskladu, znova uvedli. Kar pa ne pomeni, mirijo strokovnjaki, da nas prihodnji teden čakajo višje cene. PREBERI ŠE Pogonska goriva: vrača se prispevek za energetsko učinkovitost "Opažamo, da je cena naftnih derivatov padla na ceno februarja, torej pred samo situacijo na rusko-ukrajinski meji," pravi Sebastijan Seme s Fakultete za energetiko. "Vsaj glede na aktualne cene bi rekel, da obstaja velika verjetnost, da bo cena tudi naslednji teden nižja. Težko je sicer zagotovo napovedati, ker je še nekaj delovnih dni, ko se ta formula oblikuje," dodaja Boštjan Ivanc, analitik pri GZS. icon-expand Gorivo FOTO: Shutterstock Cena nafte na svetovnih trgih je močno padla in se približuje 90 dolarjem (88 evrov) na sodček, kar bi se pri cenah dizla in bencina lahko poznalo za nekaj centov. "Če bo še ta teden trend nižjih cen na borzah, lahko naslednji teden pričakujemo malenkost pocenitev samih goriv," ocenjuje Seme. Veliko ceneje gorivo že točijo naši južni sosedi. Cene, ki so pričele veljati danes, je z regulacijo dodatno oklestila še vlada. Njihove cene – 1,5 evra za liter bencina ter 1,6 evra za liter dizla – so ta trenutek med najnižjimi v Evropi.