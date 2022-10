Kljub poslabšanju vremena proti koncu tedna se bo topla jesen nadaljevala

Oktober pa je bil doslej nadpovprečno topel. Kar zadeva temperature, je bil denimo v Ljubljani samo 4. oktober blizu povprečja, vsi ostali dnevi pa so bili nadpovprečno topli. Nekaj dežja je bilo samo na začetku meseca, za naprej kaže, da bo to razmeroma suh mesec.

Sicer lahko tudi september razdelimo na dva dela, saj je prvo polovico meseca prevladovalo toplo vreme, druga polovica pa je bila bistveno hladnejša in z obilnejšim dežjem, je še dodal vremenoslovec.

September je bil poseben mesec, ker smo po zelo sušnem in zelo vročem poletju imeli po dolgem času obilne padavine. Letošnji september je med tremi najbolj namočenimi od leta 1961, zaradi oblačnega vremena in dežja je bilo tudi sonca manj od povprečja, je povedal Blaž Šter .

Če imamo ta čas v Sloveniji tak tip vremena, da so vetrovi šibki, nad nami pa anticiklon, je običajno, da imamo meglena jutra. Je pa to odvisno od tipa vremena, če je denimo ob omenjenih pogojih bolj prevetreno, imamo kljub temu precej sonca tudi zjutraj.

Sicer pa je oktober takšen mesec, ko se megla čez dan še razkroji, medtem ko se lahko nato od novembra do januarja pogosto zgodi, da se megla obdrži cel dan oz. več dni skupaj. Sonce ima namreč oktobra še dovolj moči, da to premeša in imamo popoldne toplo vreme, medtem ko je v ostalih hladnejših mesecih vpliv sonca toliko manjši, da je lahko megla cel dan, sploh v večjih kotlinah, je pojav megle v tem času opisal Šter.

V teh dneh ni kakšnega vetra, da bi pomagal in prej dvignil meglo. In tako naj bi bilo tudi danes. V četrtek in petek pa je verjetna bolj nizka oblačnost. Takšno umirjeno vreme bo še nekaj časa.

"Toplo vreme se bo še nadaljevalo, z jugozahodnikom se bodo tudi jutra segrela, tudi zjutraj bo precej toplo in to se bo nadaljevalo tudi prihodnji teden. Tudi nekaj dežja bo verjetno na zahodu, ampak vseeno bo sploh na vzhodu vtis vremena kar lep tudi za naslednji teden," je dejal Šter.

Sicer pa prihodnje dni kaže tudi na nekaj dežja, a ga verjetno ne bo prav dosti, dež bo kratkotrajen. Ne bo pa kakšne večje ohladitve, kar pomeni, da bo oktober zelo topel, je napovedal Šter. A opozoril, da to še ni pokazatelj, da bi lahko cela zima bila bolj topla in s tem poraba energentov manjša.