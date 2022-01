Kljub pozivom gospodarstvenikov 2. januar ostaja dela prost dan

Predlogi za ukinitev 2. januarja kot dela prostega dneva pa se pojavljajo tudi v času tretje vlade Janeza Janše . Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je novembra lani zapisal, da bi moral biti namesto 2. januarja državni praznik in dela prost dan 6. januar. Katoličani na ta dan namreč obeležujejo praznik svetih treh kraljev. V nekaterih evropskih državah ga praznujejo, tako denimo na Hrvaškem, v Avstriji in Italiji.

Drugi januar je poleg v Sloveniji praznik še v nekaterih drugih državah, tako v Srbiji, Črni gori, Bosni in Hercegovini, Romuniji in na Škotskem.

Pobudniki novele zakona o praznikih in dela prostih dnevih, v DZ sprejete decembra 2016, s katero je 2. januar znova postal praznik, so poudarjali prednosti pri vračanju tradicije dvodnevnega novoletnega praznovanju. Ljudje so ga navajeni in tako je bilo uveljavljeno vse od leta 1955, so izpostavljali.

Nasprotniki iz gospodarstva pa kot argument navajajo statistične podatke, po katerih v povprečju vsak delovni dan poveča rast bruto domačega proizvoda za 0,1 odstotne točke. To sicer po pojasnilih statistikov velja ob predpostavki nespremenjenih ostalih pogojev, torej ne glede na to, za kateri dan v tednu in v letu gre.