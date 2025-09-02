Še ena družina brez nadomestila: 'Za komisijo ima Lenart zgolj epilepsijo'

Prvi epileptični napad je Lenart doživel pri enem letu. Je radoveden, živahen in vesel, še vedno pa ne govori, nosi pleničko, potrebuje pomoč pri hranjenju in predvsem ponoči doživlja hude napade. Družino je zato osupnilo, ko je prispela pošta.

Marko Mohorčič, oče otroka z Westovim sindromom, je dejal: "Včeraj smo dobili odločbo, v kateri se na prvi stopnji Viti zavrne dodatek za izgubljeni dohodek."

Na odločitev zdravniške komisije se bodo pritožili, želijo pa si, da bi ta fantka pregledala v živo.

"Žalostno je, da moramo za te majhne zneske dobesedno moledovati državo. Kot sem rekel, v Vitinem primeru, ker dela za polovični delovni čas, bi to znašalo 450 evrov nadomestila, nekaj podobnega," je dodal oče.

To pa je za družino že drugi udarec, pripoveduje oče. Zdravniška komisija jim je namreč dodelila nižji dodatek za nego, kot ga prejemajo denimo starši otrok z manj zahtevnim stanjem. Pravico iščejo na socialnem sodišču.

Oče otroka je razložil: "Ne gre za denar, tistih 120 evrov človek že požre, gre za krivico, da tebe kot starša, kot starša otroka s takimi potrebami, kot nekoga, pa naj me kdo napačno ne razume // kot nekoga, ki ima zdravega otroka z inzulinsko črpalko, ki hodi v redne šole."