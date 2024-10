Kljub slabemu vremenu na ljubljanskih ulicah teklo devet tisoč tekačev

Središče prestolnice so na sobotno jutro zavzeli tekači, začela se je največja tekaška prireditev v Sloveniji, 28. ljubljanski maraton. Prvi dan tekaškega praznika so po ljubljanskih ulicah tekli najmlajši in šolarji z vseh koncev Slovenije. Čeprav je bila vremenska napoved boljša, so bili številni mokri, a kljub slabemu vremenu se jih je zbralo več kot 9 tisoč, pa tudi veliko gledalcev, ki so pri teku spodbujali otroke.