Kljub sladkorni bolezni se je izstrelila v vrh zgodovine slovenskega šprinta

23-letna Ljubljančanka Zala Istenič, ki se je nedavno izstrelila v sam vrh zgodovine slovenskega šprinta, dokazuje, da vsaka diagnoza ni ovira. Na 60 metrov zaostaja zgolj za stotinko za legendarno Jamajčanko Merlene Ottey, ki je v zaključku kariere nosila slovenski dres. In Zala vse to dosega kljub sladkorni bolezni tipa 1, s katero se spopada že skoraj deset let. Kmalu pa bo tudi sama pomagala bolnikom, je namreč študentka četrtega letnika medicine.