Kljub sprostitvam ukrepov maske v nekaterih bolnišnicah ostajajo obvezne

Maske v ljubljanskem UKC ostajajo obvezne med drugim za izvajalce storitev ob neposrednem stiku s pacienti, uporabnike storitev v skupnih čakalnicah oz. drugih skupnih prostorih in ambulantah, bolnike s simptomi okužbe dihal ves čas ambulantne obravnave in ob izhodu iz bolniških sob v primeru, da so hospitalizirani. Prav tako so maske obvezne za obiskovalce in ambulantne spremljevalce, ko se zadržujejo v bolniških sobah, pa tudi ob neposrednem stiku z zdravstvenim osebjem ali drugimi bolniki zunaj bolniških sob, če ni mogoče zagotoviti vsaj dvometrske medosebne razdalje.

Služba za preprečevanje bolnišničnih okužb Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana ugotavlja, da še vedno obstaja možnost prenosa okužbe pri obravnavi v ambulantah in hospitaliziranih bolnikov. Zato je poleg doslednega razkuževanja rok in vzdrževanja fizične distance uporaba mask še naprej priporočljiva za vse bolnike, še posebno tiste s kroničnimi boleznimi.

Obiski so mogoči v porodnišnici, vendar zgolj za po eno zdravo odraslo osebo. Na ostalih oddelkih v UKC Maribor ostaja omejitev obiskov nespremenjena, in sicer se obiski zaenkrat dovolijo izjemoma in maksimalno eni zdravi osebi v primerih hospitaliziranega mladoletnika, hospitalizacije odraslih nad sedem dni, obiski kritično bolnih in paliativnih pacientov ne glede na trajanje hospitalizacije, pa tudi po presoji lečečega zdravnika. Če je obisk dovoljen, obiskovalcu ni treba izpolnjevati pogoja PCT, je pa priporočljivo nošenje zaščitne maske ter razkuževanje rok vsaj pred vstopom v prostor.

Naročene paciente s povišano temperaturo ali znaki okužb dihal prosijo, da v prostore UKC Maribor ne vstopajo, temveč prej pokličejo v ambulanto, kjer so naročeni, in upoštevajo njihova navodila. Ta navodila za paciente urgentnega centra ne veljajo.

V UKC Maribor je nošenje zaščitne maske še vedno priporočljivo. Uporaba zaščitne maske pa je obvezna za vse zaposlene ob neposrednem delu s pacienti. "Skrbimo za pravilno razkuževanje rok. Ohranili smo testiranje pacientov pred sprejemom v bolnišnico in periodično med hospitalizacijo," so še našteli med ukrepi.

Informacije o zdravstvenem stanju hospitaliziranih pacientov v celjski bolnišnici še naprej praviloma posredujejo po telefonu. Obiski so dovoljeni dvakrat tedensko, in sicer ob sredah in nedeljah. Omejeni so na dve zdravi osebi, ki lahko pri pacientu ostaneta do 30 minut. Omejitev ne velja za kritično bolne, umirajoče paciente, pri katerih so ves čas omogočeni obiski po presoji zdravnika, za otroke, ki so sami hospitalizirani in jih lahko hkrati obiščeta zdrava starša ali skrbnika. Vsak dan so 15-minutni obiski dovoljeni za očete novorojenčkov.

Določene ukrepe ohranjajo tudi v Splošni bolnišnici Celje, tako na primer do nadaljnjega ostaja epidemiološka triaža pred urgentnim centrom. Bolniki s sumom na koronavirusno okužbo in bolniki s potrjeno okužbo morajo med obravnavo v bolnišnici še naprej obvezno nositi obrazne zaščitne maske. Za ostale paciente so maske pri pregledih priporočljive. Ukinjajo izpolnjevanje epidemiološkega vprašalnika za obiskovalce.

V ptujski bolnišnici so ohranili priporočila za uporabo mask in vse splošne ukrepe za zmanjševanje okužb.

Iz jeseniške bolnišnice sporočajo, da maske v bolnišnici niso več potrebne, je pa uporaba zaščitnih mask še vedno priporočljiva za zaposlene v ambulantni dejavnosti in pri posegih, kjer prihaja do tvorjenja aerosolov. Zaradi povečanega števila bolnišničnih okužb so začasno prepovedani obiski na internih oddelkih. Na ostalih oddelkih še vedno velja, da so obiski dovoljeni izključno po dogovoru z zdravnikom.

Tudi na Kliniki Golnik maske še vedno priporočajo za zaščito pred respiratornimi okužbami. "Zaradi specifičnosti preiskav, ki jih opravljamo v naši bolnišnici in pri katerih se sprošča veliko aerosola, je testiranje s hitrimi antigenskimi testi še vedno obvezno za naročene bolnike pred sprejemom v bolnišnico in hospitalizirane bolnike enkrat tedensko," so navedli za STA. Obiski so še vedno dovoljeni le s predhodno odobreno dovolilnico, dovoljeno so pietetni obiski in obiski bolnikov, hospitaliziranih več kot sedem dni, in so obenem omejeni na eno zdravo osebo na bolnika za pol ure med 15. in 16. uro.

Od prihodnjega ponedeljka bo v murskosoboški bolnišnici veljala delna sprostitev obiskov, in sicer bodo obiski dovoljeni na vseh oddelkih ob torkih in četrtkih eni zdravi osebi za največ 15 minut. Za kritično bolne, umirajoče paciente so obiski omogočeni ves čas po presoji zdravnika. Za otroke, ki so sami hospitalizirani, so obiski dovoljeni za starše ali skrbnike vsak dan med 14. in 16. uro, prav tako so vsakodnevni obiski dovoljeni za očete novorojenčkov. Priporočljiva je uporaba zaščitne maske.

V novomeški bolnišnici testiranje s hitrimi antigenskimi testi ostaja za vse paciente, ki prihajajo za sprejem v bolnišnično obravnavo. Hospitalizirane bolnike tudi testirajo na tri dni. V bolnišnici ohranjajo rdeče cone, ki jih bodo vzpostavili po potrebi oz. glede na število covidnih bolnikov. Uporaba zaščitne maske v bolnišnici ni več obvezna, tako za zaposlene, kot paciente in obiskovalce, razen v primeru prehladnega obolenja in vročinskega stanja. Obiski potekajo na način kot pred epidemijo covida-19.

V sežanski bolnišnici medtem maska ne za bolnike ne za osebje ni več obvezna, obiski so dovoljeni vsak dan med 14. in 16. uro za največ eno zdravo osebo. Obiskovalci s prehladnimi in drugimi nalezljivimi obolenji naj ne prihajajo na obisk v bolnišnico, so še pozvali.