Številne tožbe zaradi rakotvornega glifosata, ta kljub temu v uporabi tudi v Sloveniji

Zaradi dolgoletne uporabe herbicida, ki ga proizvaja Monsanto, zdaj pa je v lasti Bayerja, naj bi številni uporabniki zboleli za rakom. Herbicid namreč vsebuje snov glifosat, ki naj bi povzročala raka. Tožnike najbolj moti to, da jih proizvajalci niso opozorili na možno rakotvorno snov znotraj herbicida. Rečeno jim je namreč bilo, da je škropivo za ljudi tako nevarno, kot je zanje nevarna kuhinjska so l.

Kljub številnim tožbam, pa je glifosat v večini držav še vedno v prosti uporabi. Je najbolj razširjen herbicid v ZDA, kjer se je njegova poraba v zadnjih 40 letih močno povečala. Priljubljenost tega herbicida je povezana z njegovo izjemno učinkovitostjo. Priljubljen odstranjevalec plevela pa je tudi v Sloveniji. Uporabljamo ga na kmetijskih površinah, ob cestah in železniških progah.

Bayer je zaradi letošnjih tožb že izgubil ogromno denarja, Monsanto pa tako postaja vse večja tegoba Bayerja. Odkar so lani kupili podjetje se je vrednost njihovih delnic prav zaradi vseh tožb skoraj prepolovila.

Partner odvetniške družbe, ki je bila del sojenja v primeru Pilliod, Brad Wisner je zatrdil, da so sodišču predstavili podatke in raziskave, ki dokazujejo, da je snov rakotvorna. Sodba se je zaključila z dvomilijardno odškodnino, le nekaj dni po tem, ko je ameriška agencija za varstvo okolja sporočila, da glifosat ni kancerogen.

O rakotvornosti glifosata bo evropska komisija odločila do leta 2022.

Na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pravijo, da se glifosat lahko uporablja v kmetijstvu, da pa so ga na javnih in privatnih površinah omejili. Po letu 2021 pa bo glifosat izven kmetijstva popolnoma prepovedan.

Zaradi vseh tožb je glifosat sedaj ponovno pod drobnogledom. Ponovno se bo ocenila njegova škodljivost, svojo odločitev pa bo evropska komisija sporočila do leta 2022.