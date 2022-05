Čeprav detektiv Janši ni mogel izročiti vabila, pritožbena seja poteka

Okrožno sodišče v Celju je v primeru razžalitve novinark Mojce Šetinc Pašek in Eugenije Carl predsednika vlade Janeza Janšo februarja letos spoznalo za krivega in mu dosodilo tri mesece pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo enega leta. Janša je pritožbo vložil zadnji možni dan.

Kot so za 24ur.com pojasnili na celjskem sodišču, je bila sodba Janši vročena 3. aprila, njegovemu zagovorniku pa 13. aprila. Zadnji dan roka za pritožbo je bil 13. maj. "Pritožba je pravočasna, saj je bila zadnji dan roka oddana priporočeno po pošti. Na sodišče je prispela 17. 5. 2022 in bila takoj posredovana oškodovankam kot tožilkam v odgovor," so nam sporočili prejšnji teden.

Janšo je iskal celo detektiv – neuspešno

Novinarki sta nanjo takoj vložili odgovor in višje sodišče v Celju je 19. maja razpisalo pritožbeno sejo za danes, torej dan pred zastaranjem. O tem so Janšo po naših informacijah poskušali obvestiti večkrat, in to in na različne načine, celo z detektivom, a neuspešno.

Tako vse do 9.30 danes ni bilo jasno, ali bo današnja obravnava sploh potekala. Zanimivo pa je, da smo danes na sodišču slišali, kako je pooblaščeni vročevalec pošte Janši vabilo poskušal vročiti 19., 20., 22. in 23. maja. Na naslovu, ki ga je obiskal, ni bilo parkiranih vozil, ograja pa je bila priprta. Prižgane so bile luči, iz hiše so prihajali zvoki. Po večkratnem zvonjenju se je na oknu le prikazala Janševa soproga in povedala, da njenega moža ni in ga še več dni ne bo na tem naslovu. Naročila mu je, naj vabilo pusti v predalu, saj ga ona ne bo prevzela.

Sodni senat je zato najprej ugotovil, da vabilo Janši ni bilo izkazano in torej niso izpolnjeni pogoji, zato se seja ne bo opravila. Nato pa je Janšev zagovornik Franci Matoz povedal, da je bil Janša s pritožbeno sejo zagotovo seznanjen in je tudi zahteval podatke o sestavi senata. Glede na vse povedano je menil, da so izpolnjeni pogoji, da se današnja seja opravi. Obravnava se je tako nadaljevala.

Okoli 10.30 je pritožbeni senat sklenil, da bo svojo odločitev sporočil ob 13. uri.