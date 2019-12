Kljub temu da število klasičnih voščilnic upada, imajo poštni delavci polne roke dela

Na milijone pisem in voščil smo Slovenci poslali tudi ob letošnjem božiču, čeprav število pošiljk na račun elektronskih voščil iz leta v leto upada. A še vedno radi pošiljamo tudi klasične voščilnice. Zato so bili te dni zelo zaposleni na poštah. Najbolj pestro je v poštnih logističnih centrih prav dneve pred božičem. Okrepljene ekipe delajo dan in noč, najbolj živahen je prav večer pred 24. decembrom.