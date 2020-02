Kljub temu, da vlada opravlja le tekoče posle, kadrovanja v polnem teku

Kljub prostemu teku vlade po ministrstvih in državnih institucijah hitijo zaposlovati svoje ljudi. Politična kadrovanja so v polnem teku. Začelo se je s 24.000 evrov težko pogodbo, ki jo s svojim strankarskim veljakom Romanom Jakičem podpisala nova ministrica Angelika Mlinar in to kar na dan padca vlade. Za dve sveži zaposlitvi pa je bogatejši tudi kabinet kmetijske ministrice Aleksandre Pivec.

Čeprav je ministrica v odstopu, je Aleksandra Pivec na zaupanje zaposlila nova kabinetna sodelavca. Ta bosta, če bodo upoštevali pravila, ob odhodu Pivčeve ostala brez službe. Gre za nekdanjo podpredsednico SLS Jasmino Opec Voroš in nekdanjega direktorja piranske občinske uprave Aleša Buležana. Pivčeva je v preteklem tednu v svojem kabinetu zaposlila nova sodelavca. FOTO: Bobo Prav 27. januarja, ko je kot premier odstopal Marjan Šarec, pa sta ministrica Stranke Alenke Bratušek Angelika Mlinarin predsednik sveta te iste stranke Roman Jakič podpisovala 24.000 evrov težko svetovalno pogodbo. Za tako imenovano agendo za trajnostni razvoj do leta 2030. A pogodbo vsaka stran pojasnjuje nekoliko drugače. Medtem ko Jakič, ki tudi danes pred kamero ni želel, na Twitterju piše, da ga je Mlinarjeva povabila k sodelovanju, pa v pogodbi piše, da je šlo za javni razpis. Pozor ta je bil menda objavljen že maja lani, ko je bil minister še Iztok Purič. Slednji takrat ni podpisal pogodbe, še več, sinoči je jasno povedal, da je glavni razlog za njegov odhod kadrovanje na službi za kohezijo. Čeprav Jakič pravi, da ga je k sodelovanju povabila Mlinarjeva, na ministrstvu pojasnjujejo, da je bil izbran na razpisu. FOTO: Damjan Žibert Pogodbo so torej podpisali šele osem mesecev pozneje. Jakič se je kot samostojni podjetnik prijavil kot edini ponudnik. In argument ministrstva: "Če bi želeli, da se z vsebino, ki je po pogodbi dodeljena Romanu Jakiču, ukvarja javni uslužbenec, bi to pomenilo strošek bruto plače približno 3060 evrov na mesečni ravni oziroma 36.720 evrov v celem letu." A ne le svetovalne pogodbe in kabinetne zaposlitve na horuk, nekateri bi vladi med tekočimi posli predlagali tudi imenovanja na vrhu agencij. Tako kot na primer pri agenciji za raziskovalno dejavnost, v zadnjem času najbolj poznano zaradi primera kardiologa Marka Noča, ki je ostal brez raziskovalnega denarja. Oba sindikata, ki v Sloveniji zastopata znanstvenike, sta vlado pozvala, naj ne potrdi Jozsefa Györkösa, nekdanjega državnega sekretarja pri ministru Pavlu Gantarju in kasneje še pri ministru Gregorju Golobiču. Pikalo bo še premislil: "Jaz se odločam na podlagi dejstev." FOTO: POP TV Marko Marinič, predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije, pojasnjuje: "V zadnjem mandatu je zelo jasno pokazal, da nima moči ali volje, da bi karkoli spremenil, ravno v zadnjem času pa so v ospredje prišli nekateri res škandaloznimi primeri." Obtožbe sindikatov so po mnenju agencije izjemno resne in jih zavračamo, so zapisali na agenciji, medtem ko pristojni šolski minister Jernej Pikalo odgovarja: "Saj veste, jaz se odločam na podlagi dejstev. Rad bi preveril vse tisto, kar je zapisano v pismih, če je temu res tako. Rad bi se posvetoval tudi z ostalimi raziskovalci, tudi upravnim odborom." Šele po tem, v tednu ali dveh, pa naj bi sprejel končno odločitev, ali Györkös ostaja, ali odhaja z direktorskega stolčka.