Kljub ukrepom zaradi koronavirusa se obisk pri bogoslužju ni zmanjšal

ŠALA DNEVA Arhiv

Študenti medicine so imeli prvo uro anatomije s pravim mrtvim človeškim truplom. Vsi so se zbrali okrog operacijske mize s truplom, pokritim z belo rjuho. Profesor je začel uro tako, da jim je rekel: "V medicini je pomembno, da imate kot zdravniki dve pomembni kvaliteti. Prva je, da se vam ne gabi nič, kar je povezano s človeškim telesom." Za primer je profesor odgrnil rjuho, vtaknil prst v zadnjik trupla, ga povlekel ven in vtaknil v usta. "Izvolite, naredite enako tudi sami", reče študentom. Študenti so se začeli razburjati, se nekaj minut upirali, ampak so vsi sčasoma začeli vtikati prste v mrtvaka in jih posesali z usti.

Ko so vsi končali, jih je profesor pogledal in jim dejal: "Druga najpomembnejša kvaliteta je OPAZOVANJE, vtaknil sem svoj sredinec, posesal pa svoj kazalec. Naučite se biti pozorni!"