Kljub višjim cenam veliko povpraševanja: na prvem mestu Evropa

Prvomajski oddih se je za nekatere začel že danes. In kam vse se bo potovalo? Nekateri ne odhajajo daleč, saj so se, kot opažajo, cene letalskih kart precej dvignile. "Evropske prestolnice in krožna potovanja po Evropi so seveda številka ena," pravi direktor turistične agencije Palma Matej Knaus.
Poleg Hrvaške so tu še Italija, Barcelona, Amsterdam, Atene, tudi Egipt in Turčija. A Slovence vleče tudi v bolj oddaljene kraje. "Potujemo v Azijo, na Kitajsko, Japonsko, Šrilanko, po Afriki. Pa tudi Severna in Južna Amerika in Karibi so na našem zemljevidu," našteje Knaus.
Kaj pa cene aranžmajev? Te so letos tudi zaradi razmer na Bližnjem vzhodu višje. "To so malenkostne podražitve, govorimo o 10, 20 oz. maksimalno 30 evrih po segmentu. Strah, da bodo tokrat cene dvakrat, trikrat višje ali da bodo poletele v nebo, je odveč," zagotavlja sogovornik.
Med Slovenci ostaja priljubljena Hrvaška, cene hotelov pa so po besedah Knausa tudi tam nekoliko višje. "Pričakovati je, da bodo sledile trendu povpraševanja, ki pa je povečano," pravi.
'Dolga' pot do Hrvaške
Cene trajektnih povezav Jadrolinije ostajajo enake kot lani, med prvomajskimi počitnicami velja izven sezonski cenik. Višje cene lahko medtem pričakujete od konca maja in vse do konca septembra.
Preverili smo cene trajektov za nekatere najbolj priljubljene otoke. Če se denimo na Cres preko linije Valbiska–Merag odpravljata dva odrasla potnika v osebnem vozilu do petih metrov, ju bo pot stala dobrih 29 evrov. Skoraj 27 evrov bi odštela za pot na Pag, preko linije Prizna–Žigljen. Na Hvar, če potujeta iz Splita v Stari grad, pa bosta plačala nekaj več kot 64 evrov.
Na nekaterih linijah, tudi do Cresa, sicer celo leto velja sezonski cenik. A do morja mnoge čaka še dolga pot po kopnem.
Skoraj celoten ljubljanski avtocestni obroč je bil obremenjen že danes popoldne. Zastoji so bili tudi na štajerski in primorski avtocesti v obe smeri.
Podobno bo tudi v soboto, prihodnji četrtek in konec tedna, ko se bodo dopustniki vračali domov. Takrat se začne odštevanje do poletnih počitnic.
"Opažamo trend naraščanja cen in letos je to za pričakovati tudi v Evropi," ob tem opozarja Knaus, ki dodaja, da je vojna na Bližnjem vzhodu številne Evropejce preusmerila na destinacije bližje domu.
