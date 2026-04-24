Slovenija

Kljub višjim cenam veliko povpraševanja: na prvem mestu Evropa

Ljubljana, 24. 04. 2026 20.00 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
Ana Vidic Kostevc
Otok Pag

Povpraševanje po prvomajskih potovanjih je bilo veliko, pravijo v turističnih agencijah, na prvem mestu pa so evropske prestolnice. Energetska kriza zaradi vojne na Bližnjem vzhodu vpliva tudi na cene aranžmajev, zato agencije svetujejo, da poletni oddih rezervirate čim prej. Za koliko pa so se dvignile cene?

Prvomajski oddih se je za nekatere začel že danes. In kam vse se bo potovalo? Nekateri ne odhajajo daleč, saj so se, kot opažajo, cene letalskih kart precej dvignile. "Evropske prestolnice in krožna potovanja po Evropi so seveda številka ena," pravi direktor turistične agencije Palma Matej Knaus.

Poleg Hrvaške so tu še Italija, Barcelona, Amsterdam, Atene, tudi Egipt in Turčija. A Slovence vleče tudi v bolj oddaljene kraje. "Potujemo v Azijo, na Kitajsko, Japonsko, Šrilanko, po Afriki. Pa tudi Severna in Južna Amerika in Karibi so na našem zemljevidu," našteje Knaus.

Kaj pa cene aranžmajev? Te so letos tudi zaradi razmer na Bližnjem vzhodu višje. "To so malenkostne podražitve, govorimo o 10, 20 oz. maksimalno 30 evrih po segmentu. Strah, da bodo tokrat cene dvakrat, trikrat višje ali da bodo poletele v nebo, je odveč," zagotavlja sogovornik.

Med Slovenci ostaja priljubljena Hrvaška, cene hotelov pa so po besedah Knausa tudi tam nekoliko višje. "Pričakovati je, da bodo sledile trendu povpraševanja, ki pa je povečano," pravi.

'Dolga' pot do Hrvaške

Cene trajektnih povezav Jadrolinije ostajajo enake kot lani, med prvomajskimi počitnicami velja izven sezonski cenik. Višje cene lahko medtem pričakujete od konca maja in vse do konca septembra.

Preverili smo cene trajektov za nekatere najbolj priljubljene otoke. Če se denimo na Cres preko linije Valbiska–Merag odpravljata dva odrasla potnika v osebnem vozilu do petih metrov, ju bo pot stala dobrih 29 evrov. Skoraj 27 evrov bi odštela za pot na Pag, preko linije Prizna–Žigljen. Na Hvar, če potujeta iz Splita v Stari grad, pa bosta plačala nekaj več kot 64 evrov.

Novalja
Na nekaterih linijah, tudi do Cresa, sicer celo leto velja sezonski cenik. A do morja mnoge čaka še dolga pot po kopnem.

Skoraj celoten ljubljanski avtocestni obroč je bil obremenjen že danes popoldne. Zastoji so bili tudi na štajerski in primorski avtocesti v obe smeri.

Podobno bo tudi v soboto, prihodnji četrtek in konec tedna, ko se bodo dopustniki vračali domov. Takrat se začne odštevanje do poletnih počitnic.

"Opažamo trend naraščanja cen in letos je to za pričakovati tudi v Evropi," ob tem opozarja Knaus, ki dodaja, da je vojna na Bližnjem vzhodu številne Evropejce preusmerila na destinacije bližje domu.

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Anion6anion
24. 04. 2026 21.37
Torej ni krize, čeprav desnaki to trdijo
0 0
Sl0venc
24. 04. 2026 21.17
Ker se bliža poletje, bo na 24urcom vse več reklam za dopust na Hrvaškem. Raje grem na dopust v Iran (0,1% turistične popularnosti) kot na Hrvaško (0,000001% popularnosti).
0 0
jedupančpil
24. 04. 2026 20.58
nikol prav
0 0
Slovenec007
24. 04. 2026 20.51
Samo da se troši, pa tut če cel let na kredit, važn da je slikca za socialna omrežja in sosede/žlahtnike.
+2
2 0
OBJ13
24. 04. 2026 20.43
Zgleda je še dosti denarja...
+2
2 0
JanezNovak13
24. 04. 2026 20.43
"saj so se, kot opažajo, letalske karte precej dvignile" Mogoče takole: dvignile so se *cene* letalskih *vozovnic*.
+2
2 0
