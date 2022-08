Kljub visoki gozdnatosti Slovenije cena lesa višja od pričakovane

S pogorelega Krasa bo v grobem ostalo 100.000 kubičnih metrov lesa, iz česar bodo naredili 200.000 ton lesnih sekancev, ki jih bodo v večini porabili za daljinsko ogrevanje. V Sloveniji v zasebnih kuriščih gospodinjstva za ogrevanje porabijo okoli milijon 400 ton drv, peletov in drugih lesnih goriv, a trenutno je na trgu povpraševanje po lesnih gorivih večje od ponudbe. Cene za drva in pelete so se podvojile, in če bi človek pričakoval, da bo v Sloveniji, ki je 58-odstotno pokrita z gozdom, cena lesa nižja, temu ni tako. Kaj se dogaja na trgu lesnih goriv?