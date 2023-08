Kljub vojni odhiteli na pomoč: ukrajinski konvoj na pomoč v Slovenijo

Pred več kot 24 urami se je iz Ukrajine opravilo več vozil. Na pomoč v Slovenijo. Kljub vojni, ki divja v njihovi državi so se namreč dobrodelni Ukrajinci odločili, da ponudijo roko tistim, ki so v uničujočih poplavah ostali brez domov. S seboj imajo tudi pet bagrov. Pomoč med državama poteka v obe smeri, saj je Slovenija napadeni Ukrajini pred slabim letom poslala 28 tankov M-55S.

Uničujoče poplave, ki so pred točno tednom dni potopile del naše države, so presunile tudi Ukrajince. In čeprav v njihovi domovini že skoraj leto in pol divja vojna, so se v sredini tega tedna usedli v osebna in transportna vozila ter začeli pot proti Sloveniji. Po več kot 24 urah so tik pred slovensko mejo. Konvoj, ki bo v Slovenijo pripeljal tudi pet bagrov, bo sedaj pot nadaljeval prek Braslovč, kjer jih naj bi jih sprejel tudi premier Robert Golob. Nato bodo pomagali prebivalcem Zgornje Savinjske doline, tja bodo prispeli v popoldanskem času. Tam naj bi izvajali predvsem dela na odstranjevanju naplavin in s težko mehanizacijo vzpostavljali prometne poti ter logistično podporo. V preteklem tednu so sicer obljubili tudi, da bo v poplavah pomagal ukrajinski helikopter, ki bo sodeloval v iskalnih in reševalnih akcijah. Večji od ukrajinskega je le nemški konvoj, ki je čez noč prispel na Prevalje.

V sredo pomagalo 21 parov ukrajinskih rok Na pomoč Slovencem, ki so ostali brez vsega, so v tem tednu že odhiteli Ukrajinski prostovoljci, ki so se k nam zatekli po začetku vojne v Ukrajini. Skupina več kot 20 prostovoljcev se je v Mengeš odpravila v sredo, kjer so bili tako hitri, da so dodeljeno delo za cel dan opravili v nekaj urah.

