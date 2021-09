Kljub začetku koledarske jeseni bodo ob koncu tedna temperature spet bolj poletne

V preteklosti smo se septembra pogosto soočali z obilnimi padavinami in poplavami, letošnji september, pa se bomo, kot vse kaže, najbolj zapomnili po velikih temperaturnih nihanjih. Tako sta nas po sončni in zelo topli prvi polovici meseca v preteklih dneh prešli kar dve hladni fronti in večji del Slovenije je po daljšem obdobju suhega vremena kar dobro zalilo. Temperature so ob tem občutno padle, zato so se v marsikaterem domu že prižgale grelne naprave.

Danes in jutri bo k nam še dotekal hladen zrak s severa celine, nato pa bomo prišli pod vpliv območja visokega zračnega tlaka in šibkega jugozahodnega vetra, zato bodo temperature v drugi polovici tedna kljub začetku koledarske jeseni spet bolj poletne, le jutra bodo zaradi dolgih noči ostala razmeroma sveža.

Spodnja animacija nam za naslednjih osem dni prikazuje gibanje zračnih mas ter predvideno odstopanje temperatur v primerjavi z dolgoletnim povprečjem. Kot lahko vidimo, bo ob koncu tega in v začetku prihodnjega tedna pretopla praktično cela Evropa.