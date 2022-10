Januarja prihaja neizbežna 'energetska nevihta'

Kaj natančno to pomeni za državljane Evropske unije, še ni povsem jasno, saj se bodo ukrepi določali šele v torek, toda načeloma so se sicer ne tako enotni voditelji dogovorili, da bodo omejili razpon cen za trgovanje. "Dogovor je dobra osnova za vsak nadaljnji korak, doslej namreč resnejših prebojev še niso dosegli," ocenjuje direktor Plinovodov Marjan Eberlinc , sicer eden največjih poznavalcev plinskega trga. A s tem ne moremo preprosto odpraviti nastalih težav, saj lahko odstopi od veljavnih pogodb hkrati pomenijo pravne spore. Lep primer je po njegovem Geoplin: "Geoplin ima podpisano pogodbo z Gazpromom do leta 2027. Pogodbe je treba spoštovani, sicer sledijo sankcije. "

Bi lahko Alžirija nadomestila Rusijo kot glavni plinski dobavitelj? Najbrž bi pogodbo takoj podpisala večina glavnih igralcev v energetski panogi, nenazadnje smo v Sloveniji pred letom 2012 uvažali do 40 odstotkov alžirskega plina, ki je kot energent nenadomestljiv v industriji, ki porabi kar 70 odstotkov vsega plina na leto. Toda ni tako preprosto, kot se sliši, meni Eberlinc: "Treba je podpisati celo verigo pogodb, od dobavne na alžirski strani, transportno pogodbo prek Tunizije, nato transportno prek Sredozemskega morja do Italije, potem italijansko pogodbo in nato še slovensko pogodbo z vsemi zavarovanji, načini plačila in drugimi pogoji."

Kljub vsemu pa trenutno razmere niso zaskrbljujoče. "Plinovodi, kot sistemski operater, ne zaznavamo nobene motnje, nič se ne dogaja. Naročene količine so na voljo, dobavitelji, čeprav imajo skrbi, za zdaj zelo dobro opravljajo svojo nalogo in upam, da bodo takšne razmere vztrajale," opisuje Eberlinc.

V Agenciji za energijo so posodobili Akt za izredne razmere. To pomeni, da je na novo določenih 15 skupin odjemalcev, razporejenih po njihovih stopnjah porabe energije in energentov, ki bi jih lahko izklapljali iz omrežja. "To pomeni, da smo jih uvrstili v skupine, ki lahko naprej delujejo tudi po menjavi energentov, denimo z zemeljskega plina na drug energent," je pojasnila direktorica mag. Duška Godina.

To sicer ne pomeni dolgotrajnega odklopa, zagotavlja:"To le pomeni, da bomo spremljali porabo zemeljskega plina na dnevnem nivoju, in nikakor ne pomeni, da bomo nekoga odklopili za tri mesece, ampak se bo dogajalo na dnevnem nivoju. Nihče izmed nas si ne želi, da bi se to zgodilo, ampak vsak dan bomo preverjali, kakšno je stanje v preskrbi s plinom, in glede na motnje in glede na to, koliko plina potrebujemo za zaščitene odjemalce, temu primerno sprejemali ukrepe." Kakršnokoli ugibanje o tem, kdo bo izklopljen in kdo ne bo, bi na trg lahko vneslo nepotreben preplah.

Uganka preživetja v letu 2023

Če je vsaj za to zimo veliko ohlapnih koncev navidez stabilno povezanih, kot denimo polna skladišča plina, cenovne omejitve pri trgovanju z električno energijo in drugi administrativni ukrepi, pa veliko večja negotovost visi nad prihodnjim letom. Vse bo odvisno od geopolitike in razmer v Ukrajini, meni Godina. "Ne samo v Sloveniji, celotna EU je močno odvisna od ruskih energentov. Res pa je, da smo to zimo dovolj preskrbljeni, da po mnenju vseh nas, ki delujemo na trgu, ne bo pretiranih motenj s plinom ali elektriko oziroma da lahko zimo preživimo brez motenj."

Če bi prišlo še do dodatnega zaostrovanja razmer v Ukrajini, pa zagotovil o nemoteni oskrbi ne bo več. "Če v naslednjem letu ne uspemo poiskati razpršenih virov energije, bomo imeli problem, ker bo oskrba s plinom odvisna od skladišč, ki pa se seveda ne bodo mogla polniti."

Po njenem je ključ v sodelovanju, ki ga je doslej Evropa odločno pokazala.