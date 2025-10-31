Povečanje policijskih pooblastil: Kaj pravi stroka?

Poleg napovedi predsednika vlade Roberta Goloba o povečanju policijskih pooblastil odmeva tudi napoved aktivacije 37. člena zakona o obrambi. Kakšna bi bila pooblastila vojske, če bi člen dejansko aktivirali? Bi s tem res razbremenili policiste? Kaj o tem meni stroka in kaj meni o predlogih za povečanje pooblastil Policije s ciljem zagotavljanja večje varnosti in zbijanja kriminala? Kaj pa posegi v socialne transferje v primeru ponavljanja prekrškov in neplačevanja glob?

V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili odvetnika Blaža Kovačiča Mlinarja in strokovnjaka za kazensko pravo Miho Šepca. Slednji v aktivaciji 37. člena zakona o obrambi, če so razmere v državi take, da to upravičujejo, ne vidi ničesar "pretirano spornega". "Če Policija sama tega ne zmore, na voljo pa imamo veliko vojakov, jih lahko aktiviramo za te mejne in obmejne dejavnosti," je dejal. Kovačič Mlinar je ob tem dodal, da je to, če bodo vojaki res namenjeni razbremenitvi policistov ob varovanju meja in ne bodo aktivno izvajali policijskih pooblastil, mogoče že zdaj. "Težava bo nastala, če bi se vojaki pojavili v vlogi spremljevalcev Policije v kakšnih romskih naseljih," je ob tem opozoril.

Kaj pa glede večjih policijskih pooblastil?

Če Šepec meni, da so dodatna pooblastila za vstop v stanovanja brez odredbe v določenih primerih smiselna, pa se Kovačič Mlinar s tem ne strinja. "Policija ima trenutno dovolj široka pooblastila, da lahko vstopi v zasebne prostore brez odredbe. Vedno pa je to seveda možno tudi s soglasjem imetnika. Je pa treba ob tem poudariti, da je stanovanje v vseh demokratičnih državah najbolj zavarovan prostor," je dodal.

O predlogu varnostne akcije, ki bi jo Policija lahko izvedla za zaščito življenja in zdravja ljudi, ko je to z orožjem ali drugimi nevarnimi predmeti lahko ogroženo, pa je poudaril, da slednje ne bo veljalo le za romska naselja, "kot si morda kdo napačno predstavlja". "To bo veljalo za celotno Slovenijo. In kaj se bo zgodilo v primeru, če bo nekdo v neki vasi ali pa kar v Ljubljani streljal? Policija bo potemtakem lahko izvajala racije od vrat do vrat? To je namreč racija - to je treba poimenovati s pravo besedo," je poudaril. Meni sicer, da takšen ukrep ne bo ustavno skladen, da je pretiran in da vodi v možnosti zlorabe pooblastil Policije in v državo, "v kateri ne želimo živeti". "Leta 1991 smo bežali od države, ki je organom pregona, policiji, tajni policiji dajala prevelika pooblastila. To je bil tudi eden od pomembnejših razlogov za slovensko samostojnost," je dejal.

Šepec se strinja, da policisti ne morejo kar "po celotni Ljubljani" izvajati policijske preiskave: "Pomembno bo opredeliti, kaj je ta varnostno nevarna cona. Če gre za neko naselje z 10 do 20 hiš, kjer se uporablja avtomatsko orožje, menim, da bi nek ukrep tu morali sprovesti. Najbrž tudi ne želimo živeti v državi, kjer ljudje uporabljajo avtomatsko orožje, pa lahko policisti to le gledajo, če ga neposredno ne zaznajo z avtomatskim orožjem na strehi."