Povečanje policijskih pooblastil: Kaj pravi stroka?

Ljubljana, 31. 10. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
24UR ZVEČER , M.P.
Komentarji
10

Poleg napovedi predsednika vlade Roberta Goloba o povečanju policijskih pooblastil odmeva tudi napoved aktivacije 37. člena zakona o obrambi. Kakšna bi bila pooblastila vojske, če bi člen dejansko aktivirali? Bi s tem res razbremenili policiste? Kaj o tem meni stroka in kaj meni o predlogih za povečanje pooblastil Policije s ciljem zagotavljanja večje varnosti in zbijanja kriminala? Kaj pa posegi v socialne transferje v primeru ponavljanja prekrškov in neplačevanja glob?

V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili odvetnika Blaža Kovačiča Mlinarja in strokovnjaka za kazensko pravo Miho Šepca. Slednji v aktivaciji 37. člena zakona o obrambi, če so razmere v državi take, da to upravičujejo, ne vidi ničesar "pretirano spornega". "Če Policija sama tega ne zmore, na voljo pa imamo veliko vojakov, jih lahko aktiviramo za te mejne in obmejne dejavnosti," je dejal.

Kovačič Mlinar je ob tem dodal, da je to, če bodo vojaki res namenjeni razbremenitvi policistov ob varovanju meja in ne bodo aktivno izvajali policijskih pooblastil, mogoče že zdaj. "Težava bo nastala, če bi se vojaki pojavili v vlogi spremljevalcev Policije v kakšnih romskih naseljih," je ob tem opozoril.

Kaj pa glede večjih policijskih pooblastil?

Če Šepec meni, da so dodatna pooblastila za vstop v stanovanja brez odredbe v določenih primerih smiselna, pa se Kovačič Mlinar s tem ne strinja. "Policija ima trenutno dovolj široka pooblastila, da lahko vstopi v zasebne prostore brez odredbe. Vedno pa je to seveda možno tudi s soglasjem imetnika. Je pa treba ob tem poudariti, da je stanovanje v vseh demokratičnih državah najbolj zavarovan prostor," je dodal.

Policija s psi na shodu v Novem mestu
Policija s psi na shodu v Novem mestu FOTO: Bobo

O predlogu varnostne akcije, ki bi jo Policija lahko izvedla za zaščito življenja in zdravja ljudi, ko je to z orožjem ali drugimi nevarnimi predmeti lahko ogroženo, pa je poudaril, da slednje ne bo veljalo le za romska naselja, "kot si morda kdo napačno predstavlja".

"To bo veljalo za celotno Slovenijo. In kaj se bo zgodilo v primeru, če bo nekdo v neki vasi ali pa kar v Ljubljani streljal? Policija bo potemtakem lahko izvajala racije od vrat do vrat? To je namreč racija - to je treba poimenovati s pravo besedo," je poudaril.

Meni sicer, da takšen ukrep ne bo ustavno skladen, da je pretiran in da vodi v možnosti zlorabe pooblastil Policije in v državo, "v kateri ne želimo živeti". "Leta 1991 smo bežali od države, ki je organom pregona, policiji, tajni policiji dajala prevelika pooblastila. To je bil tudi eden od pomembnejših razlogov za slovensko samostojnost," je dejal.

Preberi še Bodo predlagana dodatna pooblastila policistom učinkovita?

Šepec se strinja, da policisti ne morejo kar "po celotni Ljubljani" izvajati policijske preiskave: "Pomembno bo opredeliti, kaj je ta varnostno nevarna cona. Če gre za neko naselje z 10 do 20 hiš, kjer se uporablja avtomatsko orožje, menim, da bi nek ukrep tu morali sprovesti. Najbrž tudi ne želimo živeti v državi, kjer ljudje uporabljajo avtomatsko orožje, pa lahko policisti to le gledajo, če ga neposredno ne zaznajo z avtomatskim orožjem na strehi."

Celoten pogovor si oglejte v priloženem videoposnetku.

ukrepi novo mesto policija pooblastilaž varnost racija
20 let od najodmevnejšega 'filmskega ropa': roparji celo noč praznili 428 sefov

Zapleti z Zoisovimi štipendijami: je državi res mar za nadarjene?

KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oliguma
31. 10. 2025 08.15
+1
Kaj se grejo sploh..včeraj sem na enem drugem portalu bral..da ne vedo, če je pravi morilec..po eni uri so članek umaknili.
ODGOVORI
1 0
brabusednet
31. 10. 2025 08.15
+1
Podli levičarji se pokojnemu želijo odkupit z njegovim imenom novega zakona.Kaj takega ne premore civiliziran človek.Najprej ga ubiješ potem strašno žaluješ.Še sveče mu krivci za smrt niso bili sposobni brezdušniki prižgat.
ODGOVORI
1 0
kala 09
31. 10. 2025 08.14
+2
Vse na ulice,vojsko,policijo in bagre in samo ruši.
ODGOVORI
2 0
Dragica Cegler
31. 10. 2025 08.13
+1
Se pravi bodo določili kjr so lahko racije.In tam kjer ne bodo smele biti bodo skrili orožje in mamila.A so tile vodilni sploh še normalni.?Če se racija ne sme opravljati recimo v spalnici bo spalnica skladišče orožja in mamil.
ODGOVORI
1 0
Minifa
31. 10. 2025 08.11
+1
SMRT ACOTA je SMRT nesposobne Rdeče politike, ki kljub zakonom, inšpektorjem celi diviziji služb ni naredila ničesar, samo zakonodajo je potrebno spoštovat in je vse urejeno na žalost pa imamo kriminalno RDEČO oblast, ki ima tri ustave eno za ROME, eno za migrante in eno za vse krive poštene državljane to je CIRKUS brez vrnitve..To je SMRT Golobovih, Musarjevih in MesečIH ROK ter posmeh Golobovcev v parlamentu vsem poštenim Slovencem. šE TOLIKO JIH NI SRAM, SA BI ODSTOPILI..
ODGOVORI
1 0
but_the_ppl_are_retarded
31. 10. 2025 08.08
+2
Glejte kam pripeljejo desetletja ignoriranja, toleriranja, gledanja stran, gledanja skozi prste...
ODGOVORI
2 0
Kmečka zdrava pamet
31. 10. 2025 08.08
+5
Za Meseca, ker sonzaklenjeni komentarji od prej: Minister, ki ima taksno predstavo za resitev ukrepov na Doljeskem, NE BI smel imeti podpore predsednika vlade. Mesec je izjemno , izjemno nesposoben in skodljiv clovek za Slovenijo.
ODGOVORI
5 0
Šarjan Marec
31. 10. 2025 08.15
+1
Mesec je proti vsem, kar je dobrega za Slovenijo. Zagovornik migrantov in romov. Odstop takoj .
ODGOVORI
1 0
Hrast1234
31. 10. 2025 08.01
+3
V “najbolj demokratičnih državah”… In kje kdo tu najde nas vmes!?
ODGOVORI
4 1
