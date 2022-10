Ključni modni kosi, ki se jih splača kupiti jutri na večernih nakupih v Nami

Petra Windschnurer je za vas izbrala 7 vrhunskih modnih kosov. Sledite njenim napotkom in se jutri udeležite ugodnih večernih nakupov v Nami.

Kot modna urednica revije Elle veliko časa preživim v trgovinah z oblačili in modnimi dodatki, kjer te izbiram za pripravo modnih stajlingov. In ker bodo jutri, 20. 10. 2022 v Nami v sklopu Večernih nakupov modne kose samo za en dan znižali do 30 %, sem pripravila spisek uporabnih in trendnih modnih kosov, v katere se splača investirati na ta dan. BUNDA Zdaj je čas za naložbo v prešito toplo bundo. Ta topla 'tolažba' za prihajajoče zimske dni je tudi prva na mojem modnem seznamu. Bunda Didriksons, 350 €

PREVELIK PLAŠČ Če je kroj že v osnovi predimenzioniran, preprosto posezite po svoji običajni številki; če gre za običajen kroj, priporočam vsaj dve številki večji plašč. Plašč Ted Baker, 455 €

LEŽERNA PLETENINA Ste se pripravljeni vrniti k življenju v pajkicah? Te namreč znova osvajajo modni parket in udobna pletenina v obliki daljše jope ali puloverja je popolna spremljevalka. Seveda jo lahko nosite tudi preko bolj lahkotnih oblek ali skupaj s širšimi hlačami. Jopa s.Oliver Black Label, 99,99 €

OBLAČILA V VIDEZU USNJA Če usnjene hlače niso po vašem okusu, poskusite s srajčno obleko v videzu usnja. Ima enako laskavo silhueto kot vaša najljubša obleka iz blaga, vendar z dodatno prednostjo – za njeno sodobno interpretacijo poskrbi sijaj materiala. Obleka Sisley, 129 €

MANJŠA TORBICA Po tem, kar smo videli na tednih mode, manjše torbice, ki jih nosite v rokah, ostajajo na vrhu modnih lestvic tudi v naslednjem poletju. Torbica Tosca Blu, 176,50 €

ŠIROKO KROJENE HLAČE Širše krojene hlače še nikoli niso veljale za tako modne kot letos. Širše hlačnice in dobro krojen pas bodo poskrbeli, da se boste v njih vedno počutile elegantno. Kombinirate jih lahko s čisto vsem, naj bo to elegantna bluza, ležerna srajca, pletena jopica ali oprijet puli. Hlače Kocca, 156 €

ZIMSKI GLEŽNJARJI Vsako leto me prehitita mraz in prva snežna odeja. Letos ne bo tako. Zimski gležnjarji blagovne znamke Inuikii so tako kul, topli in lepi, da se jim nisem mogla upreti že pred večernim nakupom. Gležnjarji Inuikii, 350 €

