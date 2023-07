Ključni podnebni sistem, ki oblikuje vreme po svetu, vse bližje zlomu

Sistem atlantskih tokov, ki jih znanstveniki imenujejo Atlantska meridionalna tokovna cirkulacija (angl. Atlantic Meridional Turning Circulation - AMOC), bi sicer z zelo majhno verjetnostjo lahko propadla še to desetletje, kaže nova študija. Ugotovitve so dvignile veliko prahu, saj prehitevajo ocene glavnega podnebnega telesa IPCC, kjer so v zadnjem poročilu navedli, da v tem stoletju najverjetneje še ne bo prišlo do zloma. "Ocenjujemo, da bo do propada AMOC prišlo okoli sredine stoletja po trenutnem scenariju prihodnjih emisij," je zapisal glavni avtor študije Peter Ditlevsen.

Ustavljanje ključnih oceanskih tokov bi pomenilo katastrofalne posledice za globalno podnebje, kot so resne motnje v padavinskih vzorcih, od katerih so odvisne milijarde ljudi zaradi pridelave hrane v Indiji, Južni Ameriki in Zahodni Afriki. Prav tako bi dodatno ogrozilo amazonski pragozd in led na Antarktiki. Še posebej pa bi vplivalo na vreme v Evropi in Severni Ameriki. Na bolj suhih območjih, kamor sodi Južna Evropa, bi se povečala možnost silovitih neurij, suš in požarov. Na vzhodni obali Severne Amerike bi se dvignila morska gladina, Severni in Severozahodni del Evrope bi se občutno ohladil (po nekaterih ocenah tudi do 10 stopinj Celzija). Za Slovenijo bi to pomenilo manj padavin in tudi večjo verjetnost za sušo, pravi klimatolog Gregor Vertačnik.

Kako deluje AMOC?