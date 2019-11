Klokočovnik o odhodu: Civilizacijski zdrs kolegov je bil enostavno prevelik

"C'est la vie - takšno je življenje". Tako je svoj odhod s kliničnega centra po več kot treh desetletjih komentiral srčni kirurg Tomislav Klokočovnik. Skalpela v Ljubljani v roke ni prijel že od februarja, ko so se mu podrejeni zoperstavili. Predstojniku kirurgije so očitali žaljivost, nepravično porazdelitev dela in celo korupcijo. Po mesecih iskanja dogovorov z bolnišnico je s položaja predstojnika oddelka odstopil, svojo zaposlitev pa zamrznil.

