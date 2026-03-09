Klopi so že aktivni: hujše posledice meningoencefalitisa lahko preprečimo

Med infekcijskimi boleznimi, ki jih prenašajo klopi, je v Sloveniji najpogostejša lymska borelioza, letno na NIJZ beležijo okoli 4500 primerov, sledi KME s povprečno 100 obolelimi na leto, redkeje pa se pojavlja tudi humana granulocitna anaplazmoza, je na današnji novinarski konferenci povedala epidemiologinja in nacionalna koordinatorica programa cepljenja z NIJZ Marta Grgič Vitek. Pogostost KME je največja na Gorenjskem, Koroškem, Notranjskem in v ljubljanski regiji, pogostost lymske borelioze pa na Goriškem, Gorenjskem in v mursko-soboški regiji. Poudarila je, da se lahko pred vbodi klopov zaščitimo s primernimi oblačili in repelenti. Biologinja s Prirodoslovnega muzeja Tea Knapič svetuje oblačila svetlih barv, dolge hlače z nogavicami čez hlačnice, majico z dolgimi rokavi in čim višjim ovratnikom ter zaprto obutev. Repelente pa je po njenih besedah priporočljivo nanašati na oblačila in ne na kožo. Po prihodu iz narave je treba pregledati celotno telo in čim prej odstraniti morebitne klope.

Komu svetujejo cepljenje?

NIJZ cepljenje proti KME priporoča vsem prebivalcem, starejšim od enega leta starosti. Osnovno cepljenje je sestavljeno iz treh odmerkov. Drugi odmerek osnovnega cepljenja sledi prvemu po enem mesecu, tretji odmerek pa čez 5 do 12 mesecev. Prvi poživitveni odmerek je potreben čez tri leta, pozneje pa na pet let, je povedala Grgič Vitek. Cepljenje proti KME je brezplačno za otroke, ki v tekočem letu dopolnijo eno leto starosti, in otroke, rojene leta 2016 in pozneje. Do cepljenja v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja so upravičeni tudi odrasli, rojeni med letoma 1970 in 1981. Obvezno zdravstveno zavarovanje krije tri odmerke, tistim, ki so samoplačniško že opravili osnovno cepljenje, pripadajo trije poživitveni odmerki. NIJZ je za leto 2026 predlagal, da se možnost cepljena razširi tudi za rojene v letih 1982 in 1983, a nov progam cepljenja še ni bil potrjen.

Začne se z vročino, nato hujši glavoboli, tresenje, motnja zavesti

Na ljubljanski infekcijski kliniki zdravijo dve tretjini bolnikov, ki zbolijo za KME v Sloveniji. Kot je dejala infektologinja Petra Bogovič, pri polovici ljudi bolezen poteka v dveh fazah. KME se ponavadi začne z vročino, glavobolom, splošno utrujenostjo, bolečinami v mišicah in sklepih, manjši delež bolnikov ima tudi prebavne težave. To traja nekaj dni, po kratkotrajnem izboljšanju bolezen izbruhne v hujši obliki. Bolniki imajo višjo vročino, hujši glavobol, pogosto bruhajo, lahko se pojavi tresenje, motnja zavesti, pri nekaterih pride tudi do ohromitev. Več kot polovica bolnikov povsem ozdravi, od 0,5 do 2 odstotka bolnikov umre, pri 5 do 10 odstotkih bolezen pušča ohromitve, ki se pogosto ne popravijo v celoti. Dobra tretjina bolnikov z meningoencefalitisom ima po preboleli bolezni dolgotrajne posledice, in sicer glavobole, motnje spomina, motnje koncentracije, ki lahko pomembno vplivajo na kakovost življenja. Proti lymski boreliozi cepiva ni, bolezen se zdravi z antibiotiki. Po besedah Bogovič so antibiotiki učinkoviti. Bolezen se v večini primerov pokaže z značilnim kožnim izpuščajem, ob pravočasnem zdravljenju pa bolezen ne pušča posledic. Če izpuščaja okuženi ne opazi, po navadi sledi prizadetost osrednjega živčevja, ki se običajno kaže z glavoboli, posebna oblika pa tudi z žgočimi bolečinami, običajno v nočnem času.

