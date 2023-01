Klub slovenskih podjetnikov: Čas je za končanje 'logike trdega socializma'

Podjetniki pogosto dobijo vtis, da je uspešno poslovanje nekaj, česar se morajo sramovati, in da jih država dojema kot molzne krave, je dejal. "Resnica pa je, da bodo samo dobra in uspešna podjetja ustvarila bogato državo, ki bo lahko ljudem omogočila dober javni servis," je dodal. Pri tem je izpostavil razmere v javnem zdravstvu, ki so po ocenah SBC nesprejemljive. "To, da starejši v kolonah čakajo na opredelitev pri zdravniku, je nedvomno nesprejemljivo," je poudaril Pečečnik. Prepričan je, da glavni razlog za težave ne more biti pomanjkanje denarja, temveč slaba organizacija.

Član upravnega odbora SBC in direktor Kirurgije Bitenc Marko Bitenc je težave označil kot logično posledico tega, da se v 30 letih nihče ni lotil zdravstvene reforme. Proteste javnosti pa razume kot posledico nerazumevanja pojma javno zdravstvo. "To v nobeni od razvitih držav ni sestavljeno le iz ustanov, ki so v javni lasti," je poudaril. Prepričan je, da bi morala reforma zdravstvenega sistema zato temeljiti na mešanem sistemu, v katerem bi povezali izvajalce zdravstvenih storitev v državni oziroma lokalni lasti in zasebne izvajalce.

Direktor Celjskih mesnin Izidor Krivec se je osredotočil na razmere v kmetijstvu in živilski industriji, ki so po njegovih besedah zahtevne tudi zaradi slabega odnosa države. "Nasprotovanje rabi mesa, ki temelji na ideoloških predpostavkah in ne na dejanskih analizah, ne more prinesti koristi. Govoriti o tem, da slovenska živinoreja povzroča ogljični odtis, pa je plod popolnega neznanja," je poudaril.