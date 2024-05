Klugler najbolj priljubljen župan, sledita mu Janković in Anželj

V letošnji raziskavi, ki jo je Ninamedia izvedla med 4. in 26. marcem, se je na drugo mesto uvrstil župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković, prejel je oceno 3,63, na tretje mesto pa župan Mestne občine Murska Sobota Damjan Anželj, ki je prejel oceno 3,58. Jankovič je bil na drugem mestu tudi v enakih raziskavah v letih 2022 in 2021, medtem ko je bil v raziskavi leta 2020 na prvem mestu glede na prejete ocene občanov.

Slovenjgraški župan Tilen Klugler se je v odzivu na letos prejeto oceno, ki so ga prejšnji teden objavili na spletni strani občine, zahvalil vsem občanom, ki so podali to doslej v raziskavah najvišjo oceno županu mestne občine.

Ob tem je poudaril, da brez "odlične ekipe" sodelavcev, podžupanov, mestnih svetnikov, vaških skupnosti, javnih zavodov in vseh, s katerimi skupaj pišejo zgodbo razvoja Slovenj Gradca, te ocene ne bi bilo, zato se je vsem zahvalil. V izjavi se je dotaknil nekaterih dosežkov občine v zadnjih letih in med drugim dodal, da mora župan znati "predvsem dobro slišati in dobro videti", da prepozna potrebe občanov.

V letošnji raziskavi Kluglerju, Jankoviću in Anželju po prejeti oceni sledijo župani mestnih občin Novo mesto Gregor Macedoni, Celje Matija Kovač, Krško Janez Kerin, Ptuj Nuška Gajšek, Koper Aleš Bržan, Nova Gorica Samo Turel, Maribor Saša Arsenovič in Velenje Peter Dermol, na zadnje mesto pa se je uvrstil župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec, ki je prejel oceno 2,9.

Vzorec raziskave po vsej državi je obsegal 16.852 oseb. Z raziskavo so preverili odnos javnosti do aktualne občinske problematike, preverili dosedanje delo župana, ocenili pomembnost ključnih projektov, zadovoljstvo s storitvami občine in s kakovostjo oskrbe občanov, z delom občinske uprave, prav tako so ugotavljali njihove potrebe ali želje za nadaljnji razvoj kraja.