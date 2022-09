Vlada bo objavila težko pričakovan spletni primerjalnik cen živil

V kabinetu kmetijske ministrice pravijo, da bo primerjalnik cen dostopen na spletni strani Naša super hrana. To je posebna spletna stran vlade, ki je namenjena promociji lokalno pridelane hrane.

Vlada je v košarico uvrstila približno 75 izdelkov, iz vsake skupine živil po največ pet. Pri mlečnih izdelkih, denimo, bomo lahko videli cene mleka, jogurta, sira in masla. Objavili bodo cene šestih trgovcev, to so Mercator, Spar, Tuš, Hofer, Lidl in Eurospin.

Vsakič bodo primerjali cene izdelka, ki stoji na policah vseh trgovcev, pri čemer pa ne bodo upoštevali nobenih ugodnosti za zveste kupce.

Košarica se bo vmes seveda spreminjala. Cene bodo nadzirali vsakih 14 dni, vse do marca prihodnje leto.

Primerjava živil tudi za soseščino

Potrošniki bodo na spletni strani lahko videli tudi cene primerljivih živil v soseščini – za Hrvaško, Italijo in Avstrijo, ne pa tudi za Madžarsko. Pri čemer pa se bodo cene živil na tujem do marca spremenile samo trikrat.

Kot je že večkrat povedal premier Robert Golob, vlada pričakuje, da bo primerjalnik trgovce odvrnil od pretiranih podražitev.

Za odziv smo prosili tudi Trgovinsko zbornico. Kot je povedala njena predsednica Mariča Lah, v sam proces niso bili tako vključeni, kot so upali, zato bodo počakali uradno predstavitev in se odzvali predvidoma jutri.