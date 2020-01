Kmalu bo stekla gradnja druge cevi predora Karavanke

Pogodbena vrednost znaša 98,5 milijona evrov brez DDV oz. dobrih 120 milijonov evrov z DDV. "Postopek oddaje del je bil zaradi pritožb neizbranih ponudnikov dolgotrajen, vendar z zadovoljstvom ugotavljamo, da je sedaj pravnomočno zaključen. Odločitev za postopek s pogajanji, ki ga naročniku ob izpolnjenih pogojih zavrnitve vseh ponudb omogoča zakon o javnem naročanju, smo sprejeli ob predpostavki, da hitreje pridemo do končne izbire izvajalca. Nov razpis po odprtem postopku bi bil namreč zagotovo dolgotrajnejši," so zapisali na Darsu.

Skupna dolžina druge, vzhodne predorske cevi bo znašala 7.948 metrov, od tega bo slovenska stran do meje z Avstrijo dolga 3.546 metrov (3.446 metrov podzemne gradnje in 100 metrov galerije). V slovenskem delu predora bo zgrajenih 12 prečnikov (deset prečnikov za pešce oz. prečnikov za intervencijska vozila v primeru nesreče ali požara v predoru ter dva prezračevalna prečnika v zgornjem delu predorske cevi). Zgrajene bodo tudi štiri odstavne niše, vsaka dolžine 112,5 metra.

V okviru predora bo izvedeno tudi novo podzemno zajetje karavanške vode ter izvedba dveh odvodnih cevi iz vodnega zajetja do vodovodnega jaška na južnem portalnem območju. Poleg predora bo na slovenski strani v dolžini 620 metrov (normalni prečni profil 15,24 metra) dograjena še razširitev avtoceste A2 v štiripasovnico, in sicer med območjem od predorske cevi (galerije) do cestninske postaje Hrušica.

Sestavni deli novega smernega vozišča avtoceste bodo tudi premostitveni in podporni elementi, kot so most na avtocesti čez Savo Dolinko v dolžini 165,2 metra, nadomestni most na lokalni cesti čez Savo Dolinko v dolžini 30,7 metra, začasni most na dovozni cesti do avtocestne baze Hrušica čez Savo Dolinko v dolžini 32,4 metra, dve podporna zidova v skupni dolžini 244,5 metra in oporni zid v dolžini 48,5 metra.