Kmalu e-karton, do katerega bodo imeli dostop tudi specialisti?

Želja je vpeljati e-karton, do katerega bi lahko dostopal tako izbrani osebni zdravnik kot zdravniki specialisti, pa tudi zasebniki, če bo posameznik koristil njihove storitve. Izpostavil je, da bo pacient imel pregled nad tem, kdo je dostopal do njegovega e-kartona, torej kdo pregleduje njegove zdravstvene podatke.

Strategija digitalizacije zdravstva v Sloveniji za obdobje 2022–2027 je ključni in temeljni dokument za digitalno preobrazbo slovenskega zdravstva, ki jo bodo po besedah zdravstvenega ministra izpeljali v okviru napovedanega zakona o e-zdravju oz. o digitalizaciji ter v okviru reforme, ki jo bodo pripravili v tem letu in bo po napovedih zaživela 1. januarja prihodnje leto. Do tega datuma si želijo na ministrstvu implementirati čim večji del predvidenih ukrepov in rešitev predstavljene strategije, je dejal.

Bolj jasno bo, tako minister, tudi iskanje terminov pri zdravnikih in upravljanje s podatki. Orodja bodo vpeljevali po zgledu Estonije. Jasna bo tudi količina opravljenih zdravstvenih storitev ter njihovo obračunavanje in plačevanje.

Strategija med drugim predvideva uvedbo Nacionalnega centra za telezdravje, ki se bo primarno osredotočal na organizacijo storitev telezdravja, pa tudi raziskave in razvoj. Center bo zadolžen za opredelitev politike in strategije, komunikacijo z zunanjimi deležniki in za podporo nacionalnemu izobraževanju o telezdravju.

Kandidatka za ministrico za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh, trenutno še vodja službe vlade za digitalno preobrazbo, je med izzivi izpostavila težave informacijskih sistemov, ki so pogosto nepovezani. To si želijo spremeniti, je poudarila. Prav tako si vlada po njenih besedah želi digitalne preobrazbe, ki bo usmerjena v človeka, v zdravstvu so to zdravniki in drugi zaposleni, ki jih želijo čim bolj razbremeniti administrativnih ovir.

Direktorica generalnega direktorata Evropske komisije za podporo strukturnim spremembam Nathalie Berger je podprla prizadevanja Slovenije pri digitalizaciji zdravstvenega sistema in poudarila, da bo imela Slovenija koristi od izmenjave najboljših praks iz Avstrije, Katalonije, Estonije, Finske in Portugalske.

Projekt razvoja strategije digitalizacije zdravstva v Sloveniji za obdobje 2022–2027 bo izveden v okviru programa podpore strukturnim reformam Evropske komisije v sodelovanju z mednarodnimi strokovnjaki s področja digitalizacije zdravstva in delovno skupino s ključnimi deležniki na področju zdravstva v Sloveniji, so zapisali na ministrstvu za zdravje.