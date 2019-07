Kmalu hitrejše določanje odškodnin zaradi ograje na meji?

Po besedah notranjega ministra Boštjana Poklukarja veljavni zakon o nadzoru državne meje določa, da sme policija na zasebnih zemljiščih postaviti in uporabljati tehnična ali druga sredstva, če je to nujno za opravljanje nadzora državne meje ali preprečevanje njenega nedovoljenega prehajanja. Ker se s tem posega v ustavno pravico do lastnine, zakon določa tudi upravičenost do nadomestila lastnika zaradi otežene rabe zemljišča in omejitev lastninske pravice s služnostjo v javno korist.

V uvodu današnjega dela seje je DZ opravil razpravo o predlogu novele zakona o nadzoru državne meje, s katero bi pospešili in poenostavili postopke izplačila odškodnin za uporabo zemljišč, na katerih so ob meji postavljene tehnične ovire.

Ker pa so se postopki omejitve lastninske pravice in določitve odškodnine izkazali za dolgotrajne in zapletene, je treba lastnikom zemljišč po ministrovih besedah zagotoviti hitrejše in učinkovitejše izplačilo odškodnin – to naj bi zagotovila predlagana novela.

Ta določa, da bo odškodnina izplačana za čas od poteka 24 mesecev od uporabe zemljišč, ki otežuje njihovo redno rabo (za ta čas lastniki prejmejo nadomestilo), do poteka obdobja obremenitve zemljišča s služnostjo. Pri tem bo odškodnina enotna, izračunana pa bo na podlagi metodologije, ki jo je določila vlada. Novela se sicer nanaša na 2957 zemljišč, na katerih je bila ustanovljena služnost za deset let, letne finančne posledice za proračun pa so ocenjene na 35.000 evrov.

Pomisleki glede višine odškodnin, izrecno proti predlogu le Levica

V večini poslanskih skupin so novelo načeloma pozdravili, imajo pa v nekaterih pomisleke glede višine odškodnin.

V LMŠ bodo po besedah Nika Prebila novelo podprli, ker bo prinesla hitrejše in učinkovitejše izplačevanje odškodnin. "Z njo gremo predvsem naproti ljudem, ki se soočajo s težavami zaradi tehničnih ovir," je dejal. V SD bodo novelo prav tako podprli, čeprav menijo, da vsaka dodatna ograja na meji otežuje delo, in si želijo, da se začasne tehnične ovire na meji čim prej odpravi in razmisli o kakšnem drugačnem načinu nadzora državne meje.

Za SDS po besedahAnje Bah Žibert predlagana novela ni nepomembna, se jim pa zdi neprimerno, da so predvidene tako nizke odškodnine. Te namreč niso sorazmerne s tem, za kakšen poseg v zasebno lastnino gre, je dejala. Da so odškodnine izjemno nizke, so prepričani tudi v NSi, posebej glede na to, da so jih lastniki zemljišč prisiljeni sprejeti. Kljub temu bodo po besedah Blaža Pavlina novelo podprli.