Kmalu na voljo testiranje novorojenčkov za spinalno mišično atrofijo

Spinalna mišična atrofija je redka genska bolezen, pri kateri so ponavadi prizadeti bolnikova zmožnost gibanja, požiranja in dihanja. Je napredujoča bolezen in pogosto vodi v invalidnost in smrt.

Še vedno je to neozdravljiva bolezen, a z možnostjo zdravljenja, ki se je pri nas pred petimi leti začelo najprej za otroke in nato še za odrasle. S tem se je življenje bolnikov spremenilo na boljše. Medtem ko so včasih otroci s to boleznijo umrli še pred drugim letom starosti, imamo danes pri nas bolnike, ki so stari šest let, lahko hodijo ali stojijo s hojico, so med drugim povedali na današnji novinarski konferenci, ki jo je organizirala družba Biogen v sodelovanju z Društvom distrofikov Slovenije.

Predstojnik kliničnega oddelka za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo Pediatrične klinike Damjan Osredkar je povedal, da so v zadnjih petih letih obravnavali in tudi zdravili od 35 do 40 otrok s spinalno mišično atrofijo. Zdravilo po njegovih besedah pomembno spremeni potek bolezni, v tem času se je ogromno spremenilo na bolje, je pa zdravljenje prineslo tudi več novih izzivov in nova spoznanja o bolezni. Poudaril je pomen multidisciplinarne obravnave vsakega bolnika in povedal tudi, da nekateri bolniki zdravljenja ne želijo.

Stroka si prizadeva bolezen čim prej odkriti, najbolje še pred pojavom bolezenskih znakov, zato se tudi pri nas vzpostavlja presejalno testiranje novorojenčkov. Kot je napovedal Osredkar, bi presejanje za spinalno mišično atrofijo lahko zagnali že pred poletjem. Večji izzivi za širitev programa presejanja so sicer povezani predvsem s pridobivanjem ustrezno usposobljenih kadrov, medtem ko so tehnično na to že pripravljeni.