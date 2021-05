Kmalu obnova ruško-selniškega mostu čez Dravo: zaprt bo kar leto in pol

Direkcija za infrastrukturo konec maja začenja rekonstrukcijo mostu na državni cesti čez Dravo med Selnico ob Dravi in Rušami, zaradi česar je v času izvajanja del predvidena popolna zapora mostu od 31. maja naprej. Ker gre za zelo zahteven projekt, bo gradnja trajala približno leto in pol, kar pomeni zaključek del jeseni prihodnje leto.

Most čez Dravo med Rušami in Selnico ob Dravi.

Za most, ki je na regionalni cesti Ruše–Selnica, je v sklopu rekonstrukcije načrtovana razširitev s pločnikom na eni strani in na drugi strani z dvosmerno kolesarsko stezo, ki bo del Dravske kolesarske poti. Kot pojasnjujejo, pa taka razširitev vpliva na statični sistem objekta, zato gre za zahteven projekt.

Pot čez falsko elektrarno bo zaprta

Ker je most pomembna povezava tako za lokalno prebivalstvo in gospodarstvo kot za širše območje, so si prizadevali za optimalno rešitev glede spremembe prometnega režima v času rekonstrukcije. Preučili so več variant, med drugim pa so se odrekli ideji postavitve začasnega montažnega jeklenega mostu, ki se je izkazala za neizvedljivo. Enako velja tudi za obvoz preko Falske pečine, saj so na tem odseku cestni elementi manj ugodni, potovalna hitrost je manjša, pretočnost prometa pa slabša.

Prav tako se je po proučitvi pogojev izkazalo, da je tudi začasen prehod preko hidroelektrarne Fala nemogoč, saj gre za servisno pot, ki ne izpolnjuje tehničnih in varnostnih pogojev za tako veliko prometno obremenitev. V skrbi za varnost tako zaposlenih na elektrarni kot vseh potencialnih udeležencev prometa so se odločili, da bo ta prehod v času rekonstrukcije mostu zaprt za ves motorni promet, pa tudi za kolesarje in pešce. V izjemnih primerih bo prevoz omogočen le interventnim vozilom Policije, gasilcev, reševalcev in civilne zaščite.