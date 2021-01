Kmalu odprtje šol in vrtcev v posameznih regijah?

"Tehtati je treba škodo in korist," pa je dejala prva v vladni svetovalni skupini Bojana Beović . Ogroženi so namreč lahko učitelji in tudi otroci imajo težje poteke, kar pa je treba uravnotežiti s tem, kaj povzroča odsotnost šole v živo, dodaja.

Od prehoda v rdečo fazo po vladnem semaforju smo še vedno precej oddaljeni, saj še vedno presegamo mejnik 1200 hospitaliziranih in 1350 novo potrjenih primerov. Vendar pa nekatere posamične regije že izpolnjujejo pogoje za odprtje šol, še dve regiji pa sta na meji. Milan Krek je danes dejal, da če se bo trend izboljševanja nadaljeval, bi prihodnji teden že lahko govorili o sproščanju nekaterih ukrepov. "Kolikor hitro se bo situacija izboljšala v posamičnih regijah, bomo tam takoj odpirali šole in vrtce," je povedal.

Vse glasnejši so tudi namigi o tem, da naj bi vlada razmišljala o zaostrovanju ukrepov in celo imela na mizi predlog o omejitvi gibanja na 50 metrov od doma, kar je bilo sicer učinkovito v mnogih evropskih državah, kjer sploh niso imeli tako hudih razmer kot pri nas."Zato je verjetno razumljivo, da so o tem razmišlja tudi pri nas, a zaenkrat se za ta ukrep vlada ni odločila in ga svetovalna skupina tudi ne predlaga," je dejala Beovićeva. V intervjuju za Planet TV je to dodatno potrdil tudi premier Janez Janša, ki je dejal, da računajo, da bo mogoče tudi februarski val epidemije zdržati brez dodatnega zaostrovanja ukrepov v smeri še večjega omejevanja gibanja oziroma popolnega zaprtja države.

Če bomo uspešni pri zniževanju števila okuženih, ta ukrep popolnega ’lockdowna’ tudi v prihodnje ne bo potreben, je zatrdila in dodala:"Moramo se zavedati, da je pravzaprav naše življenje, omejevanje, sorazmerno blago in moramo biti s tem zadovoljni."