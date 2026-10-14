Kmalu prvo odlagališče radioaktivnih odpadkov

Veste, kje se shranjujejo odpadki iz Nuklearne elektrarne Krško? Za zdaj jih hranijo v začasnem skladišču znotraj elektrarne, kmalu pa se bo to spremenilo. V Vrbini pri Krškem bomo namreč dobili prvo odlagališče nizko- in srednje-radioaktivnih odpadkov. V njem pa bo prostora za približno 12.000 kubičnih metrov radiokaktivnih snovi. Kdaj bo sprejelo prve zabojnike in kaj pravijo okoliški prebivalci?