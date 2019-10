Kmalu snežinke tudi pod 1000 metrov nadmorske višine?

Napovedi izpred desetih dni, ki so kazale na razgibano vremensko dogajanje v prvem tednu oktobra, se uresničujejo. Po poletno toplem začetku meseca s temperaturami do 28 stopinj Celzija, nas je dosegla občutna ohladitev. Danes zjutraj ste ponekod morali poprijeti po strgalih za led.

Malo pod ničlo se je živo srebro spustilo na Notranjskem, Kočevskem in v Gornjesavski dolini. Najmanj, –3 stopinje Celzija, so termometri pokazali v Babnem Polju, –2 stopinji Celzija sta bili v Ratečah. V večjem delu države smo izmerili od 1 do 6, ob morju pa 10 stopinj Celzija.

Hladna jutra, kot je bilo današnje, se bodo nadaljevala. Če so danes termometri v večjem delu države še kazali nekaj stopinj nad ničlo, ob novem prodoru hladnejšega zraka v prvi polovici prihodnjega tedna ne bo več nujno tako.