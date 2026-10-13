Kmalu spet na volišča? V petek odločanje o datumu referenduma

Vodja poslanske skupine Svobode Borut Sajovic je v razpravi na seji kolegija opozoril na "kar nekaj časovnih izzivov" v zvezi z datumom referenduma, saj bodo 15. novembra potekale lokalne volitve. Za Svobodo sta zato optimalna datuma 22. november ali 6. december, je povedal. "Mislim, da bo kar Miklavžev dan," mu je odgovoril predsednik DZ Zoran Stevanović. Miklavž sicer goduje 6. decembra. Od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja ne sme preteči manj kakor 30 dni in ne več kakor leto dni. Interventni zakon so še pred vzpostavitvijo nove vlade pripravili poslanci NSi, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice. V DZ je bil sprejet 11. maja, glasove zanj pa so prispevali tudi v SDS. Sindikati so nato vložili pobudo za referendum o zakonu, podprto z več kot 47.000 podpisi, a je DZ sprejel sklep o njegovi nedopustnosti zaradi določb davčne narave. Sindikati so odgovorili z zahtevo za presojo ustavnosti sklepa, ustavno sodišče pa ga je razveljavilo.

Sindikati zbrali podpise v podporo razpisa referenduma FOTO: Damjan Žibert

Nato so v sindikatih zbrali več kot potrebnih 40.000 overjenih podpisov in minuli petek v parlament vložili zahtevo za odločanje o zakonu na referendumu. Vztrajajo namreč, da gre v resnici za zakon za razkroj Slovenije, ki bi ogrozil javna sredstva za šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, dolgotrajno oskrbo, kulturo in druge javne storitve. Zakon vključuje znižanje davka na dodano vrednost (DDV) za osnovna živila in možnost začasnega znižanja DDV za del energentov, prinaša pa tudi rešitve s področij ugodnejše obravnave malega gospodarstva in tako imenovanih normirancev, davkov in socialnih prispevkov, na primer uvedbo kapice na socialne prispevke. Poleg tega odpravlja prepoved dela zdravnikov iz javne mreže pri zasebnikih, uvaja avtomatično upokojevanje in možnost hkratnega prejemanja polne plače in pokojnine ter ukinja prispevek za dolgotrajno oskrbo za upokojence in popoldanske samostojne podjetnike. Na področju stanovanj med drugim prinaša nižjo obdavčitev najemnin. Zagovorniki zakona – poleg koalicije in Resnice so to med drugim gospodarska združenja – so do referendumske zahteve kritični. Sindikatom očitajo, da blokirajo razvojne rešitve, na katere Slovenija ne more več čakati.

Seznanitev z odstopom Mijiča

DZ se bo na petkovi izredni seji tudi seznanil z odstopom poslanca Mijiča. Izvršilni odbor stranke Resnica je namreč minuli konec tedna na seji sprejel sklep, da se Mijiča pozove k odstopu, izključi iz stranke in prepreči njegovo imenovanje v delegacijo DZ v Svetu Evrope. Boris Mijič je nato podal odstopno izjavo. Poslanec je delavcem in državi dolžan več deset tisoč evrov, ker se je njegovo podjetje Progros zaradi neporavnanih obveznosti več naročnikov in poslovnih partnerjev znašlo v finančni stiski in nelikvidnosti. Nepravilnosti v podjetju je ugotovil Inšpektorat za delo, znašlo se je tudi pod drobnogledom protikorupcijske komisije.

Boris Mijič FOTO: Bobo