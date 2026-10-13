Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Kmalu spet na volišča? V petek odločanje o datumu referenduma

Ljubljana, 13. 10. 2026 10.34 pred 50 minutami 4 min branja 16

Avtor:
STA L.M.
Glasovanje referendum

DZ bo zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije obravnaval na petkovi izredni seji, je danes sklenil kolegij predsednice DZ. Na njej se bo tudi seznanil z odstopom poslanca Borisa Mijiča (Resnica), ki je v ponedeljek podal odstopno izjavo.

Vodja poslanske skupine Svobode Borut Sajovic je v razpravi na seji kolegija opozoril na "kar nekaj časovnih izzivov" v zvezi z datumom referenduma, saj bodo 15. novembra potekale lokalne volitve. Za Svobodo sta zato optimalna datuma 22. november ali 6. december, je povedal.

"Mislim, da bo kar Miklavžev dan," mu je odgovoril predsednik DZ Zoran Stevanović. Miklavž sicer goduje 6. decembra.

Od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja ne sme preteči manj kakor 30 dni in ne več kakor leto dni.

Interventni zakon so še pred vzpostavitvijo nove vlade pripravili poslanci NSi, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice. V DZ je bil sprejet 11. maja, glasove zanj pa so prispevali tudi v SDS.

Sindikati so nato vložili pobudo za referendum o zakonu, podprto z več kot 47.000 podpisi, a je DZ sprejel sklep o njegovi nedopustnosti zaradi določb davčne narave. Sindikati so odgovorili z zahtevo za presojo ustavnosti sklepa, ustavno sodišče pa ga je razveljavilo.

Sindikati zbrali podpise v podporo razpisa referenduma
Sindikati zbrali podpise v podporo razpisa referenduma
FOTO: Damjan Žibert

Nato so v sindikatih zbrali več kot potrebnih 40.000 overjenih podpisov in minuli petek v parlament vložili zahtevo za odločanje o zakonu na referendumu. Vztrajajo namreč, da gre v resnici za zakon za razkroj Slovenije, ki bi ogrozil javna sredstva za šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, dolgotrajno oskrbo, kulturo in druge javne storitve.

Zakon vključuje znižanje davka na dodano vrednost (DDV) za osnovna živila in možnost začasnega znižanja DDV za del energentov, prinaša pa tudi rešitve s področij ugodnejše obravnave malega gospodarstva in tako imenovanih normirancev, davkov in socialnih prispevkov, na primer uvedbo kapice na socialne prispevke.

Poleg tega odpravlja prepoved dela zdravnikov iz javne mreže pri zasebnikih, uvaja avtomatično upokojevanje in možnost hkratnega prejemanja polne plače in pokojnine ter ukinja prispevek za dolgotrajno oskrbo za upokojence in popoldanske samostojne podjetnike. Na področju stanovanj med drugim prinaša nižjo obdavčitev najemnin.

Zagovorniki zakona – poleg koalicije in Resnice so to med drugim gospodarska združenja – so do referendumske zahteve kritični. Sindikatom očitajo, da blokirajo razvojne rešitve, na katere Slovenija ne more več čakati.

Seznanitev z odstopom Mijiča

DZ se bo na petkovi izredni seji tudi seznanil z odstopom poslanca Mijiča. Izvršilni odbor stranke Resnica je namreč minuli konec tedna na seji sprejel sklep, da se Mijiča pozove k odstopu, izključi iz stranke in prepreči njegovo imenovanje v delegacijo DZ v Svetu Evrope. Boris Mijič je nato podal odstopno izjavo.

Poslanec je delavcem in državi dolžan več deset tisoč evrov, ker se je njegovo podjetje Progros zaradi neporavnanih obveznosti več naročnikov in poslovnih partnerjev znašlo v finančni stiski in nelikvidnosti. Nepravilnosti v podjetju je ugotovil Inšpektorat za delo, znašlo se je tudi pod drobnogledom protikorupcijske komisije.

Boris Mijič
Boris Mijič
FOTO: Bobo

Mijič pa je zavajal tudi o svoji izobrazbi. Pred spomladanskimi volitvami je namreč za Državno volilno komisijo (DVK) navedel, da je diplomirani inženir gradbeništva. Po izvolitvi pa je v življenjepisu, objavljenem na spletni strani DZ, med izobraževalnimi institucijami navedel fakulteto za gradbeništvo in geodezijo. Toda na fakulteti so pojasnili, da Mijič "ni evidentiran kot diplomant".

Kot je danes poročal spletni portal Necenzurirano, se je Mijič tudi sicer več let na trgu lažno predstavljal kot univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, na uradnih dokumentih pa lažno navajal, da je vpisan v imenik Inženirske zbornice Slovenije. Pri tem se portal sklicuje na fotografijo gradbiščne table na Jesenicah, postavljene leta 2023. Na njej je kot odgovorni vodja del naveden Mijič, in sicer kot univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, vpisan v imenik inženirske zbornice.

Mijič je še prejšnji teden zatrdil, da bo ostal poslanec. Poudaril je, da je od približno 40.000 evrov odprtih obveznosti do države poplačana več kot polovica, dolgove do delavcev pa mu je pomagal delno odplačati predsednik Resnice Stevanović. Izpostavil je prizadevanje, da za neplačane račune podjetjem ne bi bilo treba plačati DDV.

Glede na rezultat državnozborskih volitev bi poslanski mandat po Mijičevem odstopu predvidoma pripadel Slavku Mohariču. Kot je v ponedeljkovi izjavi za javnost dejal direktor službe DVK Igor Zorčič, se mora s prenehanjem mandata poslanca najprej seznaniti državni zbor, ki o tem seznani DVK, ta pa pozove kandidata, da se opredeli, ali sprejema mandat.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Državni zbor referendum Boris Mijič interventni zakon politika

Za Maribor kandidira Andrej Matvoz iz Svobode

Bitka za Ljubljano odprta: karte razkrivajo v Svobodi, SDS, SD ...

24ur.com SDS preračunava o datumu glasovanja na treh referendumih
24ur.com Zajec zaenkrat ostaja
24ur.com Na referendum o Jeku 2 predvidoma 24. novembra
24ur.com Komisija podprla kandidaturo Đorđevića za predsednika vrhovnega sodišča
24ur.com Kaj po odhodu iz politike čaka Urško Klakočar Zupančič?
24ur.com Izteka se še zadnji rok za prijavo za glasovanje na referendumu po pošti iz Slovenije
24ur.com Odločitev o usodi Matjaža Keka bo padla v kratkem
Priporoča
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 01 image1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 08 image2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 12 prod10
KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dvigalo
13. 10. 2026 11.31
Nesposobna vlada….
Odgovori
0 0
mackon08
13. 10. 2026 11.16
To ni normalno, sami referendumi, ne vidijo me več na nobenem pa če vse razpade. Banana država.
Odgovori
+3
3 0
JApajaDAja
13. 10. 2026 11.14
za omnia glasovanje se MORAŠ prijaviti 3 dni pred glasovanjem in o tem obvestiti svoje volil.okrožje.....koliko teh čakajočih-po 19.uri-je to naredilo ?
Odgovori
+1
1 0
Pajo_36
13. 10. 2026 11.22
JA, če ne ne moreš glasovat anede? Al kako? Pa kaj, a mislite, da smo srbija al kaj? Ko zmaguje JJ, je vse v redu, če ne je zihr goljufija al kaj?
Odgovori
0 0
Pomladni cvet
13. 10. 2026 11.24
zakaj vedno desni ko zgubite volitve jokate o nepravilnosti. Eden najslabših kvalitet ljudi je, da kadar zgubijo ne priznajo poraza. Osvobodite se janše, ki slabo vpliva na vas, kadarkoli ni po njegovo je vse drugo krivo razen on sam nesposobnež
Odgovori
0 0
Pomladni cvet
13. 10. 2026 11.11
Če bi bilo o interventnem zakonu vse res kar nam predstavljajo bi bil za, tako pa je ta zakon samo uravnovešenje plačevanja ljudi. Bogati z več kot 7500 eurov plače bodo imeli bistveno več, nižji ddv na osnovna živila pa za povprečnega človeka pomeni manj kot 2 eura dodatna na mesec
Odgovori
+0
1 1
Pomladni cvet
13. 10. 2026 11.13
torej vsi bomo imeli več, direktorji, meneđerji po več kot 20.000 eur več na leto medtem ko revni bodo dobili okoli 20-30 eurov na leto, se vam zdi to pravično?
Odgovori
0 0
Pomladni cvet
13. 10. 2026 11.19
samo v pomislek, SDS je bil tako proti božičnici lansko leto, ko je božičnica prinesla najrevnejšim več kot 20x več denarja kot bi v času janševe vlade prinesel interventni zakon v času 3 let do konca mandata
Odgovori
-1
0 1
Pajo_36
13. 10. 2026 10.58
sprintan zakon, ga grem prebrat popoldan al pa jutri, dans grem še neki delat.
Odgovori
+1
1 0
bandit1
13. 10. 2026 10.53
Kako pa boste kupili nove Patrije če zapravljate toliko za referendume?
Odgovori
+4
6 2
kvintus
13. 10. 2026 10.52
V tem parlamentu po moje, ni niti enega, ki nima kaj na vesti! In čemu potem boj proti korupciji? Ta zapor ki so ga odprli je premajhn za vse poslance vključno z družinskimi člani, sorodniki, prjatli ... Raje kot da zapravljajo za referendume, bi gradili stanovanja, ne pa da od stanovanj ki rastejo po Ljubljani navaden smrtnik nima niti za vrata, kaj šele za vse ostalo (torej gradijo le za kradljivo elito)! Upam, da kmalu država bankrotira ... in naj gre vse v tri krasne!!!!
Odgovori
+4
4 0
kr en33
13. 10. 2026 10.52
naj samo sprejmejo zakon. To je to. Lenuhov v JU je zdalec prevec..
Odgovori
+1
3 2
bandit1
13. 10. 2026 10.52
In Resnica bo po 3 dneh rekla, glede Mijića, da so se sam mal hecali z nami.
Odgovori
+2
4 2
wsharky
13. 10. 2026 10.51
še ena zaušnica aktualnemu ex arestantu janezu in njegovi vladi in še to na prelep Miklavžev dan, namesto čokolade, bo dobil palico od parkelna
Odgovori
+4
8 4
InFlames123
13. 10. 2026 10.44
Janša največji agent Kučana. Z njim se desnico uničuje.
Odgovori
+5
8 3
kvintus
13. 10. 2026 10.39
In spet gredo milijoni v maloro! O bog odpusti jim (tak levim kot desnim), saj ne vedo kaj delajo! Ti referendumi so samo pokazatelj, da se levi in desni ukvarjajo sami s seboj, čas teče, plače dobivajo čudovite ... za narod jim je vseeno! Podn od podna je to vse skup!
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
Portal
Nosečnost ji je spremenila življenjske načrte
Sekstanje med mladimi: intimna fotografija se širi. Kaj zdaj?
Sekstanje med mladimi: intimna fotografija se širi. Kaj zdaj?
Se vam je v nosečnosti na trebuhu pojavila temna črta? To je razlog
Se vam je v nosečnosti na trebuhu pojavila temna črta? To je razlog
Princ Harry razkril bolečo resnico o smrti mame Diane
Princ Harry razkril bolečo resnico o smrti mame Diane
zadovoljna
Portal
V najbolj elegantni jesenski obleki ukradla vse poglede
Grayson: 'Nekateri modeli so narejeni za Gospodarsko razstavišče, drugi za Grand Palais'
Grayson: 'Nekateri modeli so narejeni za Gospodarsko razstavišče, drugi za Grand Palais'
Dnevni horoskop: Raki hrepenijo po bližini, dvojčki bodo potrpežljivi
Dnevni horoskop: Raki hrepenijo po bližini, dvojčki bodo potrpežljivi
Nekatere jih obožujejo, druge ne razumejo, a to jesen so povsod
Nekatere jih obožujejo, druge ne razumejo, a to jesen so povsod
vizita
Portal
Znanstveniki so morda odkrili nov vzrok za visok krvni tlak in način za njegovo zdravljenje
Zakaj bolniki z Alzheimerjevo boleznijo pozabijo svoje bližnje
Zakaj bolniki z Alzheimerjevo boleznijo pozabijo svoje bližnje
Vnetje ščitnice se lahko začne neopazno
Vnetje ščitnice se lahko začne neopazno
Kakšna je razlika med vitaminom D2 in D3?
Kakšna je razlika med vitaminom D2 in D3?
cekin
Portal
Razkrili, kako iz sončne elektrarne iztržiti več
Tako bo rasel dodatek za upokojence: letos 170 evrov, leta 2030 pa ...
Tako bo rasel dodatek za upokojence: letos 170 evrov, leta 2030 pa ...
Mislila je, da izbira najcenejši pogreb. Račun jo je pustil brez besed
Mislila je, da izbira najcenejši pogreb. Račun jo je pustil brez besed
Banka Slovenije predlaga dvig zneska minimalne kreditne sposobnosti
Banka Slovenije predlaga dvig zneska minimalne kreditne sposobnosti
moskisvet
Portal
Umrl zvezdnik serije Kriva pota
Te države veljajo za najbolj nevarne na svetu
Te države veljajo za najbolj nevarne na svetu
Ta priljubljena navada lahko poškoduje pljuča
Ta priljubljena navada lahko poškoduje pljuča
Spolno prenosljiva okužba povzroča drisko in postaja odporna proti antibiotikom
Spolno prenosljiva okužba povzroča drisko in postaja odporna proti antibiotikom
dominvrt
Portal
Sosedje se že grejejo, vi pa zmrzujete? To so pravila za vklop ogrevanja
Priljubljen na slovenskih vrtovih, a skriva dve veliki težavi
Priljubljen na slovenskih vrtovih, a skriva dve veliki težavi
Ustvarite zimsko zavetje za koristne žuželke
Ustvarite zimsko zavetje za koristne žuželke
Imate dalije? Pred zimo ne pozabite na ta preprost opravek
Imate dalije? Pred zimo ne pozabite na ta preprost opravek
okusno
Portal
Popolna juha za dni, ko smo bolni ali se počutimo slabo
En nakup, štirje obroki: ideja, kako sestavine porabiti do konca
En nakup, štirje obroki: ideja, kako sestavine porabiti do konca
Pozabite na običajna kosila: ta kombinacija sestavin prijetno preseneti
Pozabite na običajna kosila: ta kombinacija sestavin prijetno preseneti
Tadej znova blestel in osvojil že drugo imuniteto
Tadej znova blestel in osvojil že drugo imuniteto
voyo
Portal
Zabavljači
Vrni se k meni
Vrni se k meni
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009