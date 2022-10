Kmalu v šolah tudi predmet Prva pomoč in zdravje?

Kot so zapisali v vloženi pobudi, se po šestih letih od vložitve pobude Otroci rešujejo življenja pridružujemo številnim razvitim državam, kjer se otroci od 12. leta dalje že učijo temeljnih postopkov oživljanja, zdaj pa se je porodilo vprašanje, zakaj teh znanj ne bi nadgradili še z drugimi pomembnimi vsebinami na področju medicine za laično prebivalstvo, saj bi tako lahko preprečili marsikatero bolezen.

S hitrim prepoznavanjem in pravilnim ukrepanjem bi laiki lahko pomagali rešiti številna življenja, z znanjem preventivnih ukrepov pa bi lahko preprečili marsikatero bolezen. Ministrstvu za izobrazevanje, znanost in šport zato predlagajo, da v šolski program uvede nov predmet: Prva pomoč in zdravje.

Zveza Lions klubov Slovenije še predlaga, da se pri predmetu obravnava tudi preventiva proti nastanku sladkorne bolezni in socialno vključevanje otrok z rakom. Preventiva je najučinkovitejši ukrep za preprečevanje sladkorne bolezni, socialna izolacija pa velik skrit problem otrok z rakom in njihovih družin.

Okvirno vsebino predmeta je pripravil akademik prof. dr. Marko Noč, ki se pridružuje pobudi. Vsebino je razdelil na tri sklope:

Prvi sklop

- Prepoznava in ukrepi pri urgentnih stanjih v medicini (prepoznava srčnega zastoja in pravilno laično oživljanje z uporabo AED, prepoznava akutnega srčnega infarkta (srčna kap) in pravilni ukrepi laika)

- Prepoznava možganske kapi in pravilni ukrepi laika, zaustavljanje življenjsko nevarne zunanje krvavitve

- Prepoznava in pravilno ukrepanje ob hudi poškodbi glave; Nezavest na mladinski zabavi – kako ukrepati; Kaj lahko povzročijo sodobne droge in kako to prepoznati

Drugi sklop:

Preprečevanje širjenja okužb (uporaba obraznih mask, razkuževanje rok, pravila izolacije ...)

Tretji sklop

Preventiva (škodljivost kajenja, alkohola in drog, pravilna prehrana, pomen rednega gibanja in preprečevanje prekomerne telesne teže, dejavniki tveganja za posamezne bolezni in kako ukrepati)

Pobudo so vložile štiri nevladne nacionalne organizacije: Slovenski reanimacijski svet pri Slovenskem združenju za urgentno medicino, Rdeči križ Slovenije, lniciativa za AED in Zveza Lions klubov, distrikt 129, Slovenija.