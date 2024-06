Kmalu vnovična popolna zapora Dunajske ceste v Ljubljani

Kot so sporočili z Direkcije RS za infrastrukturo, bo rušitev severnega dela obstoječega železniškega nadvoza obsegala odstranjevanje robnega in notranjega nosilca, stebrov in oporne konstrukcije nadvoza.

Zaradi rušitvenih del bo torej od 27. junija do 1. julija potrebna popolna zapora Dunajske ceste ter pločnikov za pešce in kolesarje, nato pa bo vzpostavljena delna zapora, ki bo trajala predvidoma do konca leta. V času delne zapore bodo prevozni štirje vozni pasovi za osebna vozila in Ljubljanski potniški promet (v vsako smer po dva), za pešce in kolesarje pa bo vzpostavljen koridor na zahodni strani.

Gradnja nadomestnega železniškega nadvoza čez Dunajsko cesto poteka skladno s terminskim planom, do zdaj je bila izvedena tretjina del. Zgrajen je nov južni del nadvoza, po katerem že poteka železniški promet. Prav tako so izvedena vsa pripadajoča dela na signalnovarnostnih in telekomunikacijskih napravah, so pojasnili na direkciji.

Spomnili so še, da je projekt sofinanciran s strani EU.