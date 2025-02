Kmalu začetek prenove vipavske hitre ceste, ki bo trajala 121 tednov

Prvi sklop zajema dodatne protivetrne ukrepe ter preplastitev skoraj šest kilometrov vozišča med Razdrtim in Vipavo ter gradnjo pilotne stene Rebernice. Drugi sklop del vključuje dodatne protivetrne ukrepe, preplastitev preostalih štirih kilometrov vozišča med Razdrtim in Vipavo ter obnovo voziščne konstrukcije med Vipavo in Ajdovščino.

Celovita prenova vipavske hitre ceste bo vključevala izvedbo dodatnih protivetrnih ograj, preplastitev in obnovo vozišča, izvedbo dodatne pilotne stene ter prestavitev ležišč viadukta Rebernice v izhodiščno lego. Dela bodo potekala v več fazah do konca leta 2026 in bodo obsegala odseke med Razdrtim, Vipavo, Ajdovščino in pokritim vkopom Vipavski Križ, so pred tedni pojasnili v Darsu.

Preusmeritev na regionalno cesto bo veljala za osebna vozila, avtobuse in lokalni tovorni promet s ciljem v Sloveniji. Tranzitni tovorni promet, namenjen na mejni prehod Vrtojba, pa bo na primorski avtocesti usmerjen na kraško avtocesto in na mejni prehod Fernetiči.

Prometna ureditev, ki v času izvajanja glavnih del predvideva popolno zaporo hitre ceste med Razdrtim in Vipavo proti Novi Gorici, je bila sprejeta ob sodelovanju Darsa z lokalnimi skupnostmi na podlagi pobude, ki sta jo podali občini Vipava in Ajdovščina ter ob podpori občine Postojna. Tudi policija in reševalne službe so bile mnenja, da bi dvosmerni promet po polovici hitre ceste prek Rebernic oteževal izvedbo intervencij in reševanja v času morebitnih izrednih dogodkov, so pred časom zapisali v Darsu.

Tako je povedal tudi vipavski župan Anton Lavrenčič, ki upa, da bodo gradbinci z deli pohiteli in da bo obnova krajša od napovedane.

Milan Slokar iz Sekcije za cestni prevoz blaga pri Gospodarski zbornici Slovenije, sicer lastnik podjetja Slo-car iz Ajdovščine, je medtem pojasnil, da bodo tudi sami morali prek mejnega prehoda Fernetiči, če bodo vozili v tranzitu. Če bodo prevozniki imeli delo v Vipavski dolini ali pa bodo morali blago cariniti na tem območju, pa bodo lahko uporabljali cesto preko Rebernic. "Celotna prenova hitre ceste bo trajala 122 tednov. Sami smo na sestankih na Darsu povedali, da se nam zdi to predolga doba, vendar so nam vedno odgovarjali, da se del ne da pospešiti," je še dejal.

V letu 2023 je vipavsko hitro cesto med Razdrtim in Vipavo dnevno povprečno prevozili približno 20.000 vozil, od tega 4400 tovornih. Na odseku primorske avtoceste med Postojno in Razdrtim je po drugi strani dnevni promet dosegel okoli 50.000 vozil, od tega 9500 tovornih.

Večina 16 kilometrov dolgega odseka hitre ceste med Razdrtim in Vipavo je bila zgrajena in odprta za pomet leta 2009. Hitra cesta med Vipavo in Vipavskim Križem (oz. Selom) je bila medtem zgrajena leta 1999. Odseki, ki se bodo obnavljali, od zgraditve niso bili še deležni obsežnejših obnov.