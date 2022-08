KMC Motoshop – spoznaj tvojo najljubšo moto trgovino!

Če ste eden motorističnih navdušencev, potem se zagotovo sprašujete, kje dobiti kakovostno moto opremo za vaš hobi. Namesto vas smo dobili najboljšo rešitev – to je KMC Motoshop trgovina, kjer vam je na voljo pester program osnovne in dodatne motoristične opreme na enem mestu.

KMC – moto shop trgovina po vašem okusu! KMC motoristična trgovina je začela delovati leta 2006 izključno z namenom, da vsem motorističnem navdušencem ponudi kompletno ponudbo Yamahinih izdelkov na enem mestu. Njihovo uspešno delovanje je pripeljalo do tega, da je do danes postala eden največjih ponudnikov motoristične opreme pri nas. Sedež podjetja je v Ljubljani, na Dolenjski cesti 242c, kjer je tudi prodajni salon in si vse njihove izdelke lahko tudi osebno ogledate. Na voljo pa vam je tudi spletna trgovina, v kateri boste, poleg kompletne ponudbe Yamahine osnovne in dodaten opreme ter rezervnih delov in oblačil, našli tudi vso ostalo motoristično in navtično opremo priznanih blagovnih znamk. Obiščite prodajni salon KMC in se na lastne oči prepričajte o pestrosti ponudbe Kot smo že zapisali, se prodajni salon KMC nahaja v Ljubljani, na sedežu podjetja. Moto shop trgovina se razprostira na zelo veliki površini, saj boste v njej naleteli na najbolj prodajane modele Yamahinih motorjev, ki si jih lahko ogledate v živo kadarkoli znotraj njihovega delovnega časa. Poleg motorjev pa vam je na voljo tudi osnovna motoristična oprema, kot so jakne, hlače, čelade in obutev, dodatna oprema, rezervni deli in še mnogo drugega. In kar je najbolj pomembno – v trgovini so vam na voljo izkušeni prodajalci, ki vam lahko s svojim strokovnim znanjem vedno svetujejo.

Spletna ponudba moto opreme za hiter in enostaven nakup iz domačega naslanjača Spletna ponudba KMC Motoshop je resnično tako pestra, da je težko omeniti vse, kar vam ponujajo. Poleg Yamahinih motociklov, skuterjev in offroad motorjev na tem mestu izpostavljamo le nekatere najpomembnejše kose motoristične opreme, ki jih lahko poiščete v njihovi spletni trgovini. - Motoristična oblačila Za popolno in varno doživetje na motorju je pomembna ustrezna oprema, vključno z motorističnimi oblačili. Ta vas ščitijo pred mrazom, vetrom in dežjem, z njimi pa boste bolje zaščiteni tudi v primeru padca. Kakovostne motoristične jakne in motoristične hlače , ki so vam na voljo v KMC Motoshop, zadovoljijo najbolj zahtevne uporabnike, lahko pa se odločite za nakup kombinezona. Poleg osnovnih motorističnih oblačil ne spreglejte tudi peste ponudbe vseh dodatkov, kot so moto rokavice, dežna oblačila, tehnično perilo, podkape oziroma buffi in drugi dodatki, ki so namenjeni brezskrbnejši vožnji z motorjem. - Obutev Pravi motoristi zelo dobro vedo, da se na motor ni pametno usesti s športnimi copati. V ponudbi KMC Motoshop boste tako našli tudi pestro ponudbo različne motoristične obutve. Izbirate lahko med športnimi modeli motorističnih škornjev ali pa se odločite za motoristične čevlje oziroma škornje, ki so namenjeni daljšim vožnjam. Ne spreglejte pa tudi pestre ponudbe ostalih dodatkov kot so nogavice, razni grelci in čistila za nego motoristične opreme.

- Motoristične čelade Čelada za motor je edini zakonsko predpisan kos zaščitne opreme za motoriste, saj se z njeno uporabo verjetnost smrtnih nesreč zmanjša kar za 42 %. Zato vam v KMC Motoshop ponujajo le najbolj kakovostne motoristične čelade priznanih blagovnih znamk in najrazličnejših tipov, ki so izdelane v skladu z najnovejšimi varnostnimi smernicami. - Dodatna oprema Če boste brskali po spletni ponudbi KMC Motoshop, pa ne spreglejte tudi pestre ponudbe dodatne opreme. V tej kategoriji so vam na voljo razne torbe in kovčki, nosilci, nahrbtniki in številni drugi dodatki za motor, ki poskrbijo za prijetno in udobno vožnjo. Originalni rezervni deli za vse motorje Yamaha Poleg spletne in fizične prodaje osnovne in dodatne motoristične opreme, pa se na KMC Motoshop lahko obrnete tudi v primeru težav z vašim jeklenim konjičkom. KMC vam namreč ponuja originalne rezervne dele za vse motorje Yamaha, ob nakupu morate vedeti le model, leto izdelave in številko motorja. Potrošni material, kot so oljni filtri, zračni filtri, svečke ali zavorne obloge, so vam običajno vedno na voljo, vse ostale dele pa je možno naročiti. Če so iskani rezervni deli v centralnem skladišču, potem jih dobite že v roku 5 – 7 dni, sicer kakšen dan več. Za naročilo rezervnih delov lahko uporabite različne poti. Poleg obiska v fizični trgovini, lahko povpraševanje po rezervnih delih opravite preko spletnega obrazca, ali pa moto shop trgovino kontaktirate po telefonu.

