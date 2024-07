Kmečka iniciativa odstranila prometne znake in jih prinesla pred ministrstvo

Kmečka iniciativa "zgroženo spremlja kršitev pravic in neenako obravnavanje slovenskih kmetov pri pravici vožnje s traktorji po novi cesti Britof–Hotemaže. Vsakršna prepoved vožnje s traktorji po tej cesti je ne samo nezakonita, predvsem je nepravična," so zapisali v sporočilu za javnost.

Dolgo pričakovano cesto so odprli v začetku meseca, kmetje pa so zaradi prometne ureditve takoj izrazili nezadovoljstvo.

Kot so navedli v današnjem sporočilu, je njihov cilj skrb za pravice slovenskega kmeta. Zato so se dopoldne protestno peljali po novi cestni povezavi ter odstranili prometne znake, ki prepovedujejo vožnjo s traktorji in kolesi.

Omenjene znake so nato nekaj po 14. uri prinesli na ministrstvo za infrastrukturo v Ljubljano, kjer so želeli svoje mnenje predstaviti vodstvu ministrstva. Ker sogovornika niso dobili, so znake pustili pred vhodom na ministrstvo. Predsednik Združenja slovenske kmečke iniciative Boštjan Slemenšek je ob tem dejal, da se kmete tišči v urbano veselje, kar glede na velikost nekatere kmetijske mehanizacije predstavlja težave.

"Danes smo imeli čisto lep prikaz, bilo je približno 60 traktorjev, ki so skupaj z avtomobili vozili po tej obvoznici in nikjer ni bilo nobenega oviranja in ta cesta bi morala biti namenjena dejansko za kmete, za obvoz, da se sprosti urbano naselje, da tudi ljudje notri dostojno živijo in da imajo mir," je poudaril.

Po prepričanju kmetov bi se z vožnjo po tej novi cesti predvsem poskrbelo za večjo varnost vseh udeležencev v prometu. "Nobenega kolesarja, nobenega pešca, nobenega otroka ne ogrožaš," je dejal regijski predstavnik za Gorenjsko v iniciativi Krištof Kastelic.

Poleg varnosti je izpostavil ekonomski vidik odprave prepovedi. "Vse stremi k bolj zelenemu, k manjši porabi energije, mi pa se bomo zdaj vozili po naseljih, kjer stalno zaviraš in pospešuješ, to po moje ni ekonomično," je povedal.

Kot je še pojasnil, Policija zaenkrat zaradi odstranitve znakov ali vožnje po novi cesti za zdaj še ni navezala stika z njimi. Ob tem je izrazil presenečenje, da je kljub napovedani akciji zasledil samo eno policijsko vozilo, medtem ko jih je bilo ob odprtju ceste, ki ga je spremljal protest kmetov, tam zelo veliko.

Zakon o cestah sicer določa, da je prepovedano "poškodovati, odstraniti, prestaviti, zakriti ali kakor koli spremeniti prometno signalizacijo, prometno opremo ter cestne naprave in druge ureditve, ki so namenjene varnosti, vodenju in nadzoru prometa, zaščiti javne ceste ter preprečevanju škodljivih emisij prometa na javnih cestah". V nasprotnem primeru posamezniku grozi globa v višini 500 evrov.

Na ministrstvu so v sporočilu za javnost po protestni akciji kmetov pojasnili, da so Direkciji RS za infrastrukturo naročili celovito preverbo in analizo prometa ter prometne ureditve na dotični cestni povezavi.

"Ministrstvo za infrastrukturo ob tem vsled današnjega izvajanja združenja Kmečka iniciativa obsoja vsakršna dejanja vandalizma ter ogrožanja prometne varnosti in bo zoper take aktivnosti tudi ukrepalo skladno s svojimi pristojnostmi," so napovedali.

Za odstranitev znakov si sicer prizadevajo tudi v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS), od koder so v četrtek sporočili, da bo morebitna rešitev problematike prepovedi vožnje s traktorji na tej cesti znana v začetku prihodnjega tedna. Takrat naj bi ministrstvo za infrastrukturo s KGZS imelo nov sestanek.

"KGZS meni, da je s prepovedjo ogrožena varnost v prometu. Kmetje, ki živijo in opravljajo svojo kmetijsko dejavnost na tem območju, opozarjajo, da je vožnja traktorjev in kmetijskih priključkov skozi vasi, v primerjavi z vožnjo po novem odseku, kjer je cesta široka in od naselja umaknjena, bistveno nevarnejša predvsem za kolesarje in ostale udeležence v prometu," so zapisali v zbornici.