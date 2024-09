Kmete skrbijo negativne posledice prenove obračunavanja omrežnine

Kot so v današnjem sporočilu za javnost izpostavili v forumu, z zaskrbljenostjo spremljajo nov način obračunavanja omrežnine. V tej luči pričakujejo, da bo vlada sprejela ukrepe za omilitev dodatnih stroškov na področju kmetijstva in živilstva.

Kmetijski in živilskopredelovalni sektor je po njihovih navedbah zadnja leta pod izjemnim cenovnim pritiskom. "Vse od pretresov zaradi epidemije covida-19 in vojne v Ukrajini se sooča z nepredvidenimi izrednimi razmerami. Konkurenčnost sektorja je nižja kot v sosednjih državah tudi zaradi bistveno dražje cene energije. Glede na to, da gre za energetsko intenzivne panoge, vsak poseg v ceno energije in z njo povezanimi stroški pomembno vpliva na stroške in konkurenčnost," so zapisali.

Po njihovi oceni bo prenova obračunavanja omrežnine prinesla negativne posledice na kmetijstvo in celoten prehranski sektor. Kmetijska gospodarstva, zlasti živinorejska, so namreč, kot so opozorili, odvisna od vsakodnevnih ponavljajočih se dogodkov, ki se izvajajo v točno določenih časovnih obdobjih, odvisnih od posameznega tehnološkega procesa (denimo hlajenje mleka) in zagotavljanja dobrobiti živali (denimo krmljenje in molža).

"Tudi na kmetijah z rastlinsko pridelavo se ne morejo prilagajati glede rabe električne energije v procesih sušenja žit, hlajenja in skladiščenja pridelkov. Prav tako je večina predelave hrane vezana na porabo električne energije, kjer se ni mogoče prilagajati posameznim časovnim okvirjem. Procesi hlajenja, pasterizacije, zagotavljanje hladne verige in drugi procesi so namreč tehnološko vezani na točno določen časovni okvir in jih ni mogoče premikati v obdobja, ko je omrežje manj obremenjeno," so navedli v forumu.