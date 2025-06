Kmetice so več kot gospodinje, so srce doma in skupnosti

Ko udarijo poplave, suša ali toča, podeželje vedno znova pokaže svojo ranljivost. A prav tam, med njivami in hlevi, trdno stojijo ženske, kmetice, ki so veliko več kot le gospodinje. So nosilke odpornosti, skrbi in znanja, ki v krizah ohranjajo mirno kri in predstavljajo steber tako za prihodnje generacije kot za podeželje. Obiskali smo Emo Lančič in Mileno Benko, le dve izmed mnogih, ki kljub vsakodnevnim in naravnim preizkušnjam ostajata srce svojega doma in skupnosti.