Mladi gospodar o uničujočem požaru: Oče je poskusil gasiti, a je stal preblizu

Na kmetiji Bukovnik, na 1327 metrih nadmorske višine, danes stoji le še napol pogorela stanovanjska hiša. A stroji že brnijo, delo se nadaljuje, z njim pa ostaja tudi upanje, da se bo življenje nekoč vrnilo tja, kjer je bilo.

"Da se bodo otroci igrali. Samo to," je danes največja želja mladega gospodarja Vlada Ošepa. Kmetijo je od očeta prevzel v začetku maja in postal že deveta generacija, ki na tem mestu živi in ustvarja. A v noči na 22. junij je bilo dovolj le nekaj ur, da je skoraj vse izginilo.

"Že svetloba me je zbudila. Tako je gorelo, da je že svetlo bilo," se spominja.

Strela je zanetila požar v hlevu, polnem živine. "Potem pa je bilo tako, da nisva več noter prišla. Jaz sem mislil iti okoli, tam je bil še en vhod, da bi živino ven spustil. Bilo je že toliko dima, da nisem več noter prišel," pove.

Z očetom sta kljub temu poskušala rešiti, kar se je rešiti dalo. "Oče je poskusil gasiti, preblizu je stal, pa se je opekel po telesu, to se počasi celi."