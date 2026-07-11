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Slovenija

Mladi gospodar o uničujočem požaru: Oče je poskusil gasiti, a je stal preblizu

Solčava, 11. 07. 2026 07.00 pred 52 minutami 3 min branja 9

Avtor:
Nuša Dekleva
Vlado Ošep

Dobra dva tedna sta minila, odkar je v požaru skoraj v celoti zgorela najvišje ležeča kmetija v Sloveniji, kmetija Bukovnik. Mlada prevzemnika sta se na domačijo preselila v začetku maja, le dober mesec pozneje pa je vanjo udarila strela in jima v nekaj urah vzela skoraj vse. Poginila je vsa čreda, škoda pa bi lahko dosegla tudi dva milijona evrov. Kako po takšni tragediji sploh začeti znova? Kako danes živi družina in kako so ji na pomoč priskočili država, občina in številni ljudje?

Na kmetiji Bukovnik, na 1327 metrih nadmorske višine, danes stoji le še napol pogorela stanovanjska hiša. A stroji že brnijo, delo se nadaljuje, z njim pa ostaja tudi upanje, da se bo življenje nekoč vrnilo tja, kjer je bilo.

"Da se bodo otroci igrali. Samo to," je danes največja želja mladega gospodarja Vlada Ošepa. Kmetijo je od očeta prevzel v začetku maja in postal že deveta generacija, ki na tem mestu živi in ustvarja. A v noči na 22. junij je bilo dovolj le nekaj ur, da je skoraj vse izginilo.

"Že svetloba me je zbudila. Tako je gorelo, da je že svetlo bilo," se spominja.

Strela je zanetila požar v hlevu, polnem živine. "Potem pa je bilo tako, da nisva več noter prišla. Jaz sem mislil iti okoli, tam je bil še en vhod, da bi živino ven spustil. Bilo je že toliko dima, da nisem več noter prišel," pove.

Z očetom sta kljub temu poskušala rešiti, kar se je rešiti dalo. "Oče je poskusil gasiti, preblizu je stal, pa se je opekel po telesu, to se počasi celi."

Junijski požar na kmetiji.
Junijski požar na kmetiji.
FOTO: PGD Črna na Koroškem

Oba so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico. Oče se je po hudih opeklinah domov vrnil šele pred nekaj dnevi. Za njima pa so ostali pogorišče, delno rešena stanovanjska hiša in okoli dvajset poginulih glav živine.

"Ni bilo fajn videti. Celo življenje nekaj gradiš, potem pa ni nič več. Vsaj mi smo ostali zdravi," doda Ošep.

Vest o požaru je pretresla tudi Solčavo. Občina s približno 500 prebivalci je namreč tesno povezana, Bukovnik pa zaradi svoje izjemne lege pozna vsa Slovenija, nekoč pa tudi širša Jugoslavija.

"Že takoj prvi dan smo se v bistvu sestali in naredili gradbeni odbor z domačini, se pozanimali s stroko in nastavili dela," pove županja Katarina Prelesnik.

Škoda naj bi znašala okoli dva milijona evrov. Občina Solčava je zato odprla poseben račun za zbiranje pomoči.

Pomoč družini
Pomoč družini
FOTO: POP TV

"Se bo zbiralo, lahko rečemo še celo leto, ker ta nesreča se ne bo zaključila, ta sanacija se ne bo zaključila v par mesecih," doda županja.

Pomoč je obljubilo tudi ministrstvo za kmetijstvo. Družina bo prejela nekaj finančnih sredstev, pomagati pa nameravajo tudi pri pripravi dokumentacije in drugih postopkih.

"Rekli so, da bodo pomagali, da bodo poskusili pospešiti to papirologijo," pravi Ošep. "Pričakujemo v tej fazi svetovanje in pomoč pri samih načrtih. V nadaljevanju pa potem, ko se bo vse to zgodilo, je potrebno začeti z izvajanjem dejavnosti," doda županja.

Cilj tako ostaja isti – kmetija, turizem in življenje z naravo. In čeprav je ogenj vzel skoraj vse, kar so poznali, je pustil tisto najpomembnejše – sanje.

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KOMENTARJI9

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blef
11. 07. 2026 11.30
Hudo nepredstavljivo. Tudi jaz želim vse dobro ampak vseeno moram vprašati zakaj ne zavarujete premoženja. Ne morete se obnašati tako ne odgovorno. Vem ne dobiš vse povrnjeno ampak vsaj ni konec sveta.
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+1
1 0
cilinderr
11. 07. 2026 11.27
žal nerazumem da ga je svetloba od ognja zbudila, če ga je zanetila strela???? ko strela užge tako blizu hiše, verjamem da te to zbudi in ne ogenj
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0 0
berger 2
11. 07. 2026 11.25
Sandokan. Ja kmet ostane " ponosen " kmet Nič ne pomaga izobrazba, če nimaš " zdrave kmečke pameti " Za to pa so preživeli v trdih pogojih hribovskih kmetij in ohranili to zemljo slovensko in predvsem obdelano in lepo vzdrževano. Slovenski kmet je znal izkoristiti potoke, tudi hudourniške, da je po teh hribih postavljal mline, žage znal je izdelati razne pripomočke, da si je olajšal delo. Tega na Balkanu ni bilo. O tem je pisal že Cankar
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-1
0 1
magnusen
11. 07. 2026 11.16
Sem bil že tam. Čudovita krajina, čudoviti ljudje. Pomagam pa lahko (žal) le po svojih močeh. Vse dobro želim.
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+3
4 1
Šumsko voče
11. 07. 2026 11.05
Drzava naj pomaga ne pa da redimo tujce pa migrante
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+4
8 4
berger 2
11. 07. 2026 10.56
Ja reče se, mlad gospodar, ker on je gospodar na kmetiji in ne samo delavec. On živi od zemlje in za zemljo in je njen gospodar. Za to se tudi, kot " mlad gospodar vrača na kmetijo. Če bi bil samo mezdni delavec, bi pokasiral zavarovalnino ( kolikor jo je ) in se nekje zaposlil. Trdni slovesnki kmetje so skozi stoletja ohranjali slovensko zemljo
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+9
10 1
Sandokkan
11. 07. 2026 11.04
Lahko mu rečeš tudi mladi kralj. Vedno kmet ostane.
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+0
3 3
tornadotex
11. 07. 2026 10.55
Hudo...
Odgovori
+4
4 0
Masturbator
11. 07. 2026 10.43
:)) A sedaj se temu rece mladi gospodar?? To je mladi kmet!!!
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+0
4 4
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