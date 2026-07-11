Mladi gospodar o uničujočem požaru: Oče je poskusil gasiti, a je stal preblizu

Na kmetiji Bukovnik, na 1327 metrih nadmorske višine, danes stoji le še napol pogorela stanovanjska hiša. A stroji že brnijo, delo se nadaljuje, z njim pa ostaja tudi upanje, da se bo življenje nekoč vrnilo tja, kjer je bilo.
"Da se bodo otroci igrali. Samo to," je danes največja želja mladega gospodarja Vlada Ošepa. Kmetijo je od očeta prevzel v začetku maja in postal že deveta generacija, ki na tem mestu živi in ustvarja. A v noči na 22. junij je bilo dovolj le nekaj ur, da je skoraj vse izginilo.
"Že svetloba me je zbudila. Tako je gorelo, da je že svetlo bilo," se spominja.
Strela je zanetila požar v hlevu, polnem živine. "Potem pa je bilo tako, da nisva več noter prišla. Jaz sem mislil iti okoli, tam je bil še en vhod, da bi živino ven spustil. Bilo je že toliko dima, da nisem več noter prišel," pove.
Z očetom sta kljub temu poskušala rešiti, kar se je rešiti dalo. "Oče je poskusil gasiti, preblizu je stal, pa se je opekel po telesu, to se počasi celi."
Oba so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico. Oče se je po hudih opeklinah domov vrnil šele pred nekaj dnevi. Za njima pa so ostali pogorišče, delno rešena stanovanjska hiša in okoli dvajset poginulih glav živine.
"Ni bilo fajn videti. Celo življenje nekaj gradiš, potem pa ni nič več. Vsaj mi smo ostali zdravi," doda Ošep.
Vest o požaru je pretresla tudi Solčavo. Občina s približno 500 prebivalci je namreč tesno povezana, Bukovnik pa zaradi svoje izjemne lege pozna vsa Slovenija, nekoč pa tudi širša Jugoslavija.
"Že takoj prvi dan smo se v bistvu sestali in naredili gradbeni odbor z domačini, se pozanimali s stroko in nastavili dela," pove županja Katarina Prelesnik.
Škoda naj bi znašala okoli dva milijona evrov. Občina Solčava je zato odprla poseben račun za zbiranje pomoči.
"Se bo zbiralo, lahko rečemo še celo leto, ker ta nesreča se ne bo zaključila, ta sanacija se ne bo zaključila v par mesecih," doda županja.
Pomoč je obljubilo tudi ministrstvo za kmetijstvo. Družina bo prejela nekaj finančnih sredstev, pomagati pa nameravajo tudi pri pripravi dokumentacije in drugih postopkih.
"Rekli so, da bodo pomagali, da bodo poskusili pospešiti to papirologijo," pravi Ošep. "Pričakujemo v tej fazi svetovanje in pomoč pri samih načrtih. V nadaljevanju pa potem, ko se bo vse to zgodilo, je potrebno začeti z izvajanjem dejavnosti," doda županja.
Cilj tako ostaja isti – kmetija, turizem in življenje z naravo. In čeprav je ogenj vzel skoraj vse, kar so poznali, je pustil tisto najpomembnejše – sanje.
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