Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

'Kmetija je pravljica za odklop od resničnosti'

Ljubljana, 30. 05. 2026 07.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Svet na Kanalu A Barbara Golub Ferenčak
Dan Podjed

Kmetija je bila praktično vsak dan med najbolj gledanimi televizijskimi vsebinami dneva. O njej se je pogovarjala mladina na šolskih hodnikih, mlade mamice na sprehodih, sodelavci med malico. Kdo danes sploh gleda resničnostne šove? Ali stereotip, da jih spremljajo samo manj izobraženi gledalci, sploh še drži?

O največjem šovu te pomladi smo se v oddaji Svet na Kanalu A pogovarjali z antropologom Danom Podjedom, ki pravi, da gre za neškodljivo zabavo, ki gledalcem večinoma predstavlja odklop od vsakdanjega sveta: "Od resničnega resničnostnega šova, v katerem živimo. Od resničnostnega šova svetovne in domače politike, od resničnostnega šova državnega zbora. Zato ljudje to pogledajo, da se sprostijo, odklopijo. Ker ti resničnostni šovi, ki jih vi predvajate, so dejansko bolj pravljice kot resničnost. Ker gre za pričakovane zgodbe, za male zgodbe. Skotil se je teliček, ena od tekmovalk je zanosila. Temu se reče življenje."

"Ljudje to pogledajo, da se sprostijo, odklopijo."
"Ljudje to pogledajo, da se sprostijo, odklopijo."
FOTO: Luka Kotnik

V pogovoru z Nušo Lesar je razmišljal, da koncept zasebnosti že dolgo izginja, kar je zlasti problematično, ker gre za enega od temeljev demokracije. "To je tisto zadnje, kar še imamo, kar nas drži, da se lahko nekam skrijemo in da smo res samo 'jaz'. Ampak ali smo sploh kdaj res samo 'jaz'? Če gremo pa najpogosteje še v stranišče s telefonom v roki! Več kot 70 odstotkov odraslih gre tja, kamor gre še cesar peš, s telefonom v roki! Če gledamo na telefone v najbolj intimnih trenutkih življenja – 10 odstotkov odraslih pogleduje na telefone med spolnimi odnosi," nazorno opisuje.

Podjed pravi, da se v resnici nikoli ne odklopimo, da živimo v nekakšnih lastnih resničnostnih šovih, ki smo jih sami ustanovili. "Ves čas smo obdani s kamerami, ki nas snemajo. Pa niti ni treba, da nas skrivaj kdo snema. Saj se sami namenoma razkazujemo. Če gremo na dopust, pa ne pošljemo kopice 'selfijev' in 'reelsov', ali smo sploh bili tam?" se nazorno sprašuje.

"Zdaj recimo moraš ob službi znanstvenika, raziskovalca, novinarja, zdravnika imeti še svoj mali resničnostni šov. Da pokažeš, da res delaš, da res obstajaš."
"Zdaj recimo moraš ob službi znanstvenika, raziskovalca, novinarja, zdravnika imeti še svoj mali resničnostni šov. Da pokažeš, da res delaš, da res obstajaš."
FOTO: Luka Kotnik

Ob tem izpostavi raziskavo podjetja Lego, ko so leta 2019, ob 50. obletnici pristanka na Luni, anketirali približno 3.000 otrok, starih od 8 do 12 let, in jih spraševali, kaj je njihov sanjski poklic. Večina je izbrala poklic vplivneža. "To pomeni, da se nam je zgodil obrat, da smo bolj kot v zvezde zazrti vase, v svojo podobo, in si mislimo, da je to lahko delo. Raziskoval sem vplivneže in kar vam lahko povem, je, da je to trd kruh za veliko večino teh in zgolj peščica jih pride do nekega obilja. V ozadju je cela produkcija in sami smo postali režiserji, scenaristi, producenti, razpečevalci in še glavni igralci v svojih resničnostnih šovih. Tako da to, kar gledamo na Kmetiji, je samo oddih od tega našega šova, ki ga ves čas moramo uprizarjati," je še sklenil raziskovalec družbenih pojavov.

Celoten pogovor, v katerem sta govorila tudi o tem, zakaj je občinstvo tako dobro sprejelo prav format šova, kakršen je Kmetija, in zakaj so komentarji gledalcev praviloma tako brutalni, pa lahko poslušate na priloženi povezavi.

kmetija dan podjed resničnostni šov

Visoke ameriške napitnine se širijo po svetu, to moti lokalce

V centru Ljubljane kraljevala znanost

24ur.com Sram ob gledanju resničnostnih šovov nepotreben: 'Z razlogom so uspešni'
24ur.com Buržoazija: Predstava o ljudeh, ki nimajo stika z realnostjo
24ur.com Gostovanje LGBT osebe na osnovni šoli dvignilo prah
24ur.com Ponosni otroci v petkah in kravatah
24ur.com Kako 'zrežirani' so resničnostni šovi?
24ur.com Zakulisje: kako poteka delo v ozadju POP TV vsebin
Bibaleze.si Vas bo otrok udaril, če mu vzamete internet?
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Blaguško jezero: kraj, kjer otroci uživajo, starši pa zadihajo
Znaki, ki kažejo, da imate ob sebi najboljšega partnerja
Znaki, ki kažejo, da imate ob sebi najboljšega partnerja
Kdaj je najboljši čas za naslednjega otroka?
Kdaj je najboljši čas za naslednjega otroka?
Slovenci ostajamo zvesti tradicionalnim imenom
Slovenci ostajamo zvesti tradicionalnim imenom
zadovoljna
Portal
Navdušila v hlačah, ki jih nosijo vse
Dnevni horoskop: Ovni hrepenijo po spremembi, dan bikov bo umirjen
Dnevni horoskop: Ovni hrepenijo po spremembi, dan bikov bo umirjen
Pozabite na belo, obleke v tej barvi bodo letos v ospredju
Pozabite na belo, obleke v tej barvi bodo letos v ospredju
Jan Zore: 'Aleksandra si je zmago zaslužila'
Jan Zore: 'Aleksandra si je zmago zaslužila'
vizita
Portal
Aspirin lahko povzroči resne zaplete, opozarjajo strokovnjaki
Sončenje v nosečnosti: kaj je varno in čemu se izogniti
Sončenje v nosečnosti: kaj je varno in čemu se izogniti
Če vam poleti otekajo noge, telo morda opozarja na resnejši problem
Če vam poleti otekajo noge, telo morda opozarja na resnejši problem
Napadi besa: zakaj nastanejo in kdaj obvladovanje jeze ni dovolj
Napadi besa: zakaj nastanejo in kdaj obvladovanje jeze ni dovolj
cekin
Portal
Oglas za pastirja privabil 700 kandidatov: Beg iz pisarn v naravo
Kako si ustvariti finančno rezervo v 6 mesecih (tudi z nizko plačo)
Kako si ustvariti finančno rezervo v 6 mesecih (tudi z nizko plačo)
Bruto visok, neto pa ... Odvisno, kje živite
Bruto visok, neto pa ... Odvisno, kje živite
Dve leti ni imel pojma, kaj se dogaja z njegovim denarjem
Dve leti ni imel pojma, kaj se dogaja z njegovim denarjem
moskisvet
Portal
Giro d'Italia: Bo Vingegaard napadel Pantanijev rekord na Piancavallu?
Ženske jo najemajo, da preveri zvestobo njihovih partnerjev
Ženske jo najemajo, da preveri zvestobo njihovih partnerjev
Najnevarnejše letališče na svetu: pristanek, ob katerem številni potniki molijo od strahu
Najnevarnejše letališče na svetu: pristanek, ob katerem številni potniki molijo od strahu
Kako skuhati hrenovke, da ne počijo? Večina dela isto napako
Kako skuhati hrenovke, da ne počijo? Večina dela isto napako
dominvrt
Portal
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Lesni pepel in kavna usedlina: napaka, ki jo dela veliko vrtičkarjev in lahko škodi rastlinam
Lesni pepel in kavna usedlina: napaka, ki jo dela veliko vrtičkarjev in lahko škodi rastlinam
Skrivnost bogatega pridelka kumar: islandski sistem dvignjenih gred
Skrivnost bogatega pridelka kumar: islandski sistem dvignjenih gred
okusno
Portal
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Ko se vam ne ljubi kuhati: 5 enostavnih nedeljskih kosil
Ko se vam ne ljubi kuhati: 5 enostavnih nedeljskih kosil
Bezgov sirup ni le za sok: 3 načini uporabe, ki vas bodo navdušili
Bezgov sirup ni le za sok: 3 načini uporabe, ki vas bodo navdušili
Zvezda piknika, ob kateri boste pozabili na ražnjiče in čevapčiče
Zvezda piknika, ob kateri boste pozabili na ražnjiče in čevapčiče
voyo
Portal
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
Sanjski moški
Sanjski moški
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725