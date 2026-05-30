'Kmetija je pravljica za odklop od resničnosti'

O največjem šovu te pomladi smo se v oddaji Svet na Kanalu A pogovarjali z antropologom Danom Podjedom, ki pravi, da gre za neškodljivo zabavo, ki gledalcem večinoma predstavlja odklop od vsakdanjega sveta: "Od resničnega resničnostnega šova, v katerem živimo. Od resničnostnega šova svetovne in domače politike, od resničnostnega šova državnega zbora. Zato ljudje to pogledajo, da se sprostijo, odklopijo. Ker ti resničnostni šovi, ki jih vi predvajate, so dejansko bolj pravljice kot resničnost. Ker gre za pričakovane zgodbe, za male zgodbe. Skotil se je teliček, ena od tekmovalk je zanosila. Temu se reče življenje."

V pogovoru z Nušo Lesar je razmišljal, da koncept zasebnosti že dolgo izginja, kar je zlasti problematično, ker gre za enega od temeljev demokracije. "To je tisto zadnje, kar še imamo, kar nas drži, da se lahko nekam skrijemo in da smo res samo 'jaz'. Ampak ali smo sploh kdaj res samo 'jaz'? Če gremo pa najpogosteje še v stranišče s telefonom v roki! Več kot 70 odstotkov odraslih gre tja, kamor gre še cesar peš, s telefonom v roki! Če gledamo na telefone v najbolj intimnih trenutkih življenja – 10 odstotkov odraslih pogleduje na telefone med spolnimi odnosi," nazorno opisuje. Podjed pravi, da se v resnici nikoli ne odklopimo, da živimo v nekakšnih lastnih resničnostnih šovih, ki smo jih sami ustanovili. "Ves čas smo obdani s kamerami, ki nas snemajo. Pa niti ni treba, da nas skrivaj kdo snema. Saj se sami namenoma razkazujemo. Če gremo na dopust, pa ne pošljemo kopice 'selfijev' in 'reelsov', ali smo sploh bili tam?" se nazorno sprašuje.

"Zdaj recimo moraš ob službi znanstvenika, raziskovalca, novinarja, zdravnika imeti še svoj mali resničnostni šov. Da pokažeš, da res delaš, da res obstajaš." FOTO: Luka Kotnik