Nad Perniškim jezerom zemeljski plaz ogroža kmetijo, grozi tudi izlitje gnojevke

Zemeljski plaz se je aprila sprožil poleg hleva, ki so ga zgradili pred tremi leti, in odnesel del dvorišča. "Asfalt je popokal. Ne vemo točno, kaj se dogaja spodaj," je povedal lastnik. "Sami tega ne moremo sanirati, ker preprosto nimamo denarja," je dodal.

Lastnik kmetije Boštjan Železinger je povedal, da je položaj še vedno kritičen. "Zemljina še vedno polzi in ob vsakem večjem deževju odtrga kak meter dvorišča. Greznica, do katere je še približno štiri do pet metrov, trenutno k sreči še nikjer ne spušča. Če kje poči, pa imamo lahko ekološko katastrofo," je dejal.

Kmetija z okoli 130 glavami živine se nahaja na vzpetini, kakih 50 metrov nad Perniškim jezerom. Takoj, ko se je utrgal plaz, so po besedah lastnika spraznili gnojno jamo, a se je ta potem začela spet polniti. "Kmetujemo naprej, saj ne moremo drugače. Tri leta je bilo vse v redu, a ob velikih neurjih so stvari nepredvidljive," je dejal. "Tudi če bi se povsem zadolžil za to sanacijo, ne dobim tako visokega kredita. Oba z ženo se preživljava s kmetijstvom in druge rešitve nimava," je dodal.

Občina obljublja sanacijo

Na ministrstvu za naravne vire in prostor so povedali, da je na potezi občina. "Občina je nosilec geotehničnih ukrepov. V kolikor je plaz evidentiran v letošnjih poplavah, je občina prejela tudi sredstva iz predhodnega programa za izvedbo nujnih ukrepov," so navedli.

"Z (rednim) programom, ki bo vir financiranja za večletno obdobje, bo občina lahko deležna sredstev za obnovo, če bo sanacijo plazu predlagala v sanacijski program in predložila tehnično dokumentacijo za izvedbo sanacije. Ne glede na navedeno je občina primarna za izvedbo nujnih geotehničnih ukrepov za zavarovanje objektov, tudi če ne gre za plaz, ki bi se sprožil ob naravni nesreči," so še dodali.

Na Občini Pesnica pojasnjujejo, da sta se ob sprožitvi plazu na kmetiji takoj odzvala štab civilne zaščite in gasilsko društvo ter zavarovala plazišče. "Po ogledu geomehanika in predstavnikov občinske uprave je bilo ugotovljeno, da plaz ne ogroža kmetijskega objekta, ampak dovozno cesto."

Po navedbah občine je dogovorjeno, da bo geomehanik izvedel sondiranje terena, na podlagi česar bodo pripravili projektno dokumentacijo za izvedbo sanacije plazu. "Stroške priprave projektne dokumentacije bo prevzela Občina Pesnica. Glede na izsledke sondiranja terena bo v projektni dokumentaciji predlagana optimalna varianta nujne sanacije," so odgovorili, natančnejše časovnice pa ob tem niso navedli.

Dodali so, da bo občina Pesnica prijavila ta plaz v državni program sanacij večjih plazov, "ki pa za zdaj še vedno ni potrjen od države, niti nam ni znana višina predvidenih sredstev". "Ne glede na to bo občina začela sanacijo plazu v skladu s projektno dokumentacijo," zagotavljajo.