Kmetijska ministrica o primerjavi cen živil: Ne gre za stran vržen denar

V Sloveniji lahko odslej vsi potrošniki primerjamo cene osnovnih živil v košarici pri šestih največjih trgovcih. Nas bo ukrep res zaščitil pred neupravičenimi zvišanji cen v času, ko morajo preštevilni Slovenke in Slovenci skrbno pretehtati tudi tiste najbolj osnovne nakupe in gledajo na vsak porabljen evro?

Ministrica za kmetijstvo Irena Šinko zagotavlja, da ne gre za star vržen denar in da se izdelke v košarici vsekakor da primerjati: "V vseh trgovskih verigah popišemo vse izdelke v eni skupini živil in tako ugotovimo primerljivo ceno živila." Kot je pojasnila, so v takšen način popisa praktično prisiljeni, pred tem je vlada trgovcem in živilski industriji namreč predlagala, da jim cene javijo sami. Le-te tako ne bi bile javne, a dogovora niso dosegli, zato so sprejeli takšen ukrep. Šinkova je poudarila, da je to le eden izmed ukrepov, ki bo lahko v verigi pomagal pri pravični razdelitvi bremena.

icon-expand Živila FOTO: Shutterstock

Direktorica Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij Tatjana Zagorc pravi, da ne ve, kako se bo lahko potrošnik na podlagi teh podatkov o cenah košarice bolje odločil. Zanikala je, da gre za neupravičene dvige cen košaric. Kot je poudarila, je vsak dvig cen izredno pretehtan, saj ne želijo izgubljati potrošnikov, po drugi strani pa so določeni dvigi neobhodni, če, kot pravi, želimo še sploh kaj proizvajati: "V tem trenutku se slovenska živilska industrija sooča s težavo, kako priti do cen energije, da bodo lahko proizvajali izdelke po znosnih cenah."

icon-expand Nakupovanje hrane FOTO: Shutterstock

Kot je poudarila, po nizki ceni prednjačijo trgovinske blagovne znamke. Pri teh se lahko proizvajalci izmenjujejo, prav tako ni nujno, da so le-ti iz Slovenije. In s takšnim popisom cen potrošnika usmerjamo, da izbira takšne izdelke, in tako reklamiramo trgovinske izdelke, meni Zagorc.