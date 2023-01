Kmetijska ministrica: politika mora ozaveščati o ohranjanju biotskih vrst

Štiri delovne skupine so se osredotočile na vprašanja, kako ustvariti prehranske sisteme, ki bodo odporni na krize, kako ustvariti prehranske sisteme, ki bodo podnebju prijazni, kako ohraniti biotsko raznovrstnost in kako izboljšati sodelovanje na področju trajnostnih svetovnih prehranskih sistemov.

Kot so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je preobrazba prehranskih sistemov eden ključnih ciljev, ki si ga je mednarodna skupnost zadala do leta 2030. Zato je to tudi tema letošnjega globalnega foruma in vrha kmetijskih ministrov v Berlinu, ki želi spodbujati razpravo in načine za svetovno ter nacionalno sodelovanje v duhu partnerstva.

Slovenska kmetijska ministrica Irena Šinko je sodelovala na panelu o ohranjanju biotske raznovrstnosti in v nagovoru izpostavila, da je bistvena vloga politike, da ozavesti družbo, da se kmetje in tudi ostali prebivalci zavedajo pomena ohranjanja živalskih in rastlinskih vrst in da so pripravljeni vložiti napore vsakega posameznika in celotnih sektorjev v ohranjanje oziroma izboljšanje stanja. Za te aktivnosti je treba zagotoviti sredstva in računati na dolgoletno izvajanje.

Drugim ministrom je predstavila tudi posebno situacijo v Sloveniji, kjer 60 odstotkov površine prekrivajo gozdovi, ponaša se pa tudi z zavarovanim območjem Natura 2000 v obsegu 38 odstotkov površine države.

Dotaknila se je tudi ohranjanja biotske raznovrstnosti ob povečevanju kmetijske proizvodnje in izpostavila pomen sodelovanja med državami pri prenosu znanja na tem področju. Kot primere dobre prakse ohranjanja biotske raznovrstnosti je omenila ohranjenost mozaične strukture kmetijskih površin in gozdov v Sloveniji, ohranjanje habitatov polinatorjev in usmerjanje v ekološko kmetijstvo. Po njenih besedah dolgoročno ni preprostih rešitev in bo potrebnega veliko napora za dosego zastavljenega cilja. "Kmetijska politika se mora s tem soočiti, sicer bodo posledice slabe ne le za prostoživeče živali in rastline, ampak pa tudi za človeštvo," je poudarila.