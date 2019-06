Kmetijska ministrica: Zgodilo se je tisto, česar sem se najbolj bala

Odzval se je tudi minister za okolje Simon Zajc , ki je prav tako izrazil obžalovanje zaradi dogodka nad Želimljami. "Sobivanje je žal porušeno, tudi zaradi ustavitev rednih odvzemov iz narave, ki jih predlaga ministrstvo za okolje in prostor. Upam, da bo v prihodnje več posluha za strokovne argumente in da do takih dogodkov nikoli več ne pride," je zapisal na Twitterju.

Predsednik državnega zbora, nekdanji kmetijski minister Dejan Židan je na Twitterju izrazil bojazen, "da bo zaradi hiperpopulacije prišlo do prve smrtne žrtve". "Tedaj tistih, ki so tako odločno proti odstrelu, ne bo nikjer, krivi pa bodo tisti, ki niso mogli izpeljati reguliranja števila živali," je zapisal.

Danes zjutraj ob 5.32 je v naselju Vrh nad Želimljami v občini Škofljica medved napadel 80-letno žensko in jo poškodoval. Odpeljali so jo v ljubljanski klinični center, a po pojasnilih ljubljanske policijske uprave po do zdaj znanih podatkih ni huje poškodovana. Zaradi dogodka so aktivirali tudi lovce in pristojne na zavodu za gozdove, ki trenutno izvajajo ukrepe v skladu s svojimi pristojnostmi.

Do dogodka prihaja v času okrepljenih opozoril glede napadov zveri na drobnico in njihovih vpadov v življenjski prostor ljudi, zaradi česar se posledično povečujejo škode, med prebivalci na območjih z največjo gostoto medvedov in tudi volkov pa je občutek varnosti omajan.

Pod pritiskom predstavnikov kmetov in civilne družbe je zato DZ prav ta teden potrdil omenjeni interventni zakon, katerega namen je poseči v prenamnoženo populacijo medveda in volka. Po zakonu je predviden odvzem 200 medvedov in 11 volkov iz narave.